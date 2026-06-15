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Tens un pis vell a Solsona i el vols posar en lloguer social? L'Ajuntament n'eleva les ajudes

Una nova convocatòria, amb 8.000 euros més per habitatge, manté una dotació de 30.000 euros i exclou el nucli antic, que disposarà de línies específiques del Pla de barris

Una panoràmica de Solsona

Una panoràmica de Solsona / HECTOR NÚÑEZ

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha obert una nova convocatòria d’ajuts per incentivar la rehabilitació d’habitatges buits amb l’objectiu d’incorporar-los al parc de lloguer social. La principal novetat d’aquest any és l’increment de la subvenció màxima per immoble, que passa de 6.000 a 8.000 euros, així com l’exclusió dels habitatges situats al nucli antic, que disposaran de línies específiques de suport a través del Pla de barris.

La iniciativa vol contribuir a mobilitzar els habitatges desocupats de la ciutat i augmentar l’oferta de lloguer assequible. Segons les dades municipals, Solsona compta amb uns 420 pisos buits, xifra que representa aproximadament el 9% del parc residencial. A més, es calcula que prop del 40% d’aquests immobles necessiten algun tipus de reforma, ja sigui parcial o integral, abans de poder tornar a ser habitats.

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència no competitiva i cobriran fins al 50% de les despeses justificades de les actuacions subvencionables, amb un límit màxim de 8.000 euros per habitatge. A canvi, els propietaris beneficiaris hauran de destinar l’immoble a la borsa municipal de lloguer durant un període mínim de cinc anys.

La convocatòria manté una dotació pressupostària de 30.000 euros, la mateixa quantitat que l’any passat. Tot i això, en l’edició anterior només un habitatge es va acollir a la línia d’ajuts i es va incorporar posteriorment al parc de lloguer social de la ciutat.

Pel que fa a les actuacions subvencionables, s’hi inclouen les obres necessàries per garantir les condicions mínimes d’habitabilitat, la renovació o adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, així com l’arranjament de banys i cuines. També es podran finançar millores relacionades amb l’aïllament tèrmic o acústic i la reparació o substitució d’elements deteriorats, com ara paviments, portes, finestres o treballs de pintura.

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Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 d’octubre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, on també es detalla la documentació requerida per accedir als ajuts.

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