Tens un pis vell a Solsona i el vols posar en lloguer social? L'Ajuntament n'eleva les ajudes
Una nova convocatòria, amb 8.000 euros més per habitatge, manté una dotació de 30.000 euros i exclou el nucli antic, que disposarà de línies específiques del Pla de barris
L’Ajuntament de Solsona ha obert una nova convocatòria d’ajuts per incentivar la rehabilitació d’habitatges buits amb l’objectiu d’incorporar-los al parc de lloguer social. La principal novetat d’aquest any és l’increment de la subvenció màxima per immoble, que passa de 6.000 a 8.000 euros, així com l’exclusió dels habitatges situats al nucli antic, que disposaran de línies específiques de suport a través del Pla de barris.
La iniciativa vol contribuir a mobilitzar els habitatges desocupats de la ciutat i augmentar l’oferta de lloguer assequible. Segons les dades municipals, Solsona compta amb uns 420 pisos buits, xifra que representa aproximadament el 9% del parc residencial. A més, es calcula que prop del 40% d’aquests immobles necessiten algun tipus de reforma, ja sigui parcial o integral, abans de poder tornar a ser habitats.
Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència no competitiva i cobriran fins al 50% de les despeses justificades de les actuacions subvencionables, amb un límit màxim de 8.000 euros per habitatge. A canvi, els propietaris beneficiaris hauran de destinar l’immoble a la borsa municipal de lloguer durant un període mínim de cinc anys.
La convocatòria manté una dotació pressupostària de 30.000 euros, la mateixa quantitat que l’any passat. Tot i això, en l’edició anterior només un habitatge es va acollir a la línia d’ajuts i es va incorporar posteriorment al parc de lloguer social de la ciutat.
Pel que fa a les actuacions subvencionables, s’hi inclouen les obres necessàries per garantir les condicions mínimes d’habitabilitat, la renovació o adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, així com l’arranjament de banys i cuines. També es podran finançar millores relacionades amb l’aïllament tèrmic o acústic i la reparació o substitució d’elements deteriorats, com ara paviments, portes, finestres o treballs de pintura.
Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 d’octubre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, on també es detalla la documentació requerida per accedir als ajuts.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?