Hi ha vida als fogons més enllà dels espaguetis: un taller prepara joves del Solsonès per emancipar-se a la cuina
Quan arriba el moment de deixar casa els pares i estrenar pis d’estudiants, molts joves es troben amb un mateix punt feble: la cuina. Els espaguetis i els plats ràpids solen ser el recurs habitual, però al Solsonès s’ha posat en marxa una proposta que vol capgirar aquesta realitat i demostrar que hi ha molt més món culinari més enllà dels fogons improvisats.
El Casal Cívic i Comunitari de Solsona acull aquest estiu el Taller de Cuina i Convivència per compartir pis, una activitat gratuïta adreçada a joves a partir de 16 anys que combina formació pràctica a la cuina amb eines per afrontar el dia a dia de la vida compartida en un habitatge d’estudiants.
La part gastronòmica del taller va a càrrec d’Àlex Núñez, xef del restaurant Cal Poldo Xic, que introdueix els participants en receptes fàcils, saludables i econòmiques pensades per sobreviure —i menjar bé— en el context universitari o de primera emancipació. L’objectiu és clar: demostrar que cuinar no ha de ser ni complicat ni car, i que amb una mica d’organització es pot menjar molt millor que el típic plat de pasta recurrent.
Però el taller va més enllà dels fogons. També inclou un bloc dedicat a la convivència, amb situacions reals que poden aparèixer en un pis compartit: des de la gestió de les tasques domèstiques fins als inevitables conflictes de convivència. L’objectiu és que els joves arribin preparats per afrontar els petits “drames” quotidians que sovint formen part de l’experiència d’independitzar-se.
La iniciativa està impulsada per Ocells de Foc i l’Oficina Jove del Solsonès, que han apostat per una proposta pràctica i vivencial amb places limitades i inscripció prèvia.
El taller es divideix en dos grups: un de matí, amb sessions els dies 23 i 30 de juny i 7 de juliol, i un altre de tarda, els dies 29 de juny, 6 i 13 de juliol. En tots dos casos, l’activitat es desenvolupa al Casal Cívic i Comunitari de Solsona.
Amb aquesta iniciativa, el Solsonès vol dotar els joves d’eines útils per fer el pas cap a la independència amb més seguretat, tant a la cuina com en la convivència. I, de passada, trencar amb la idea que viure sol és sinònim de viure a base de plats ràpids i poca imaginació culinària.
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