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La Jezz Club porta «Berlín, París, Solsona» a la Cabana d'en Geli

L'orquestra oferirà aquest divendres un assaig obert a l'aire lliure del seu nou espectacle, dedicat a la música europea dels anys trenta

L'Orquestra Jezz Club

L'Orquestra Jezz Club / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El barri de la Cabana d'en Geli de Solsona acollirà aquest divendres, 19 de juny, un concert-assaig de la Jezz Club, que presentarà en format obert una primera mostra del seu nou espectacle, Berlín, París, Solsona. La proposta tindrà lloc a les deu de la nit al carrer de la Segarra, coincidint amb la vigília de la festa del barri.

L'espectacle recupera cançons del període d'entreguerres a Europa, especialment dels anys trenta, amb peces arranjades exclusivament per a la Jezz Club. El repertori inclou composicions de noms destacats com Kurt Weill, Charles Trenet, Maurice Chevalier i l'Orquestra Demon, una formació molt popular a la Barcelona de la República.

El concert combinarà peces en alemany, francès, castellà i català i proposa un recorregut musical situat a mig camí entre la música clàssica, el jazz i el teatre. L'actuació tindrà caràcter d'assaig obert, ja que l'estrena oficial de Berlín, París, Solsona està prevista per al 10 de juliol al Teatre de Solsona, dins del cicle organitzat per l'Ajuntament.

Els arranjaments exclusius del nou espectacle han estat possibles gràcies a les ajudes de Cultura 2025 de l'Ajuntament de Solsona.

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L'activitat està organitzada per la Comissió de Festes de la Cabana d'en Geli. L'entrada té un preu de 10 euros i es pot reservar a través del correu electrònic info@jezz.cat.

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