Plats de dutxa i eliminació de graons: el Solsonès ofereix ajudes a la gent gran per adaptar els habitatges
El Consell Comarcal obrirà l'1 de juliol una convocatòria de subvencions per millorar l'accessibilitat, la seguretat i l'habitabilitat dels domicilis de persones de més de 65 anys
El Consell Comarcal del Solsonès ha informat de l'obertura de la convocatòria de subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges destinades a persones grans durant l'any 2026. Els ajuts tenen per objectiu facilitar que les persones de més de 65 anys puguin continuar vivint a casa seva en condicions òptimes de seguretat, accessibilitat i confort.
Les subvencions podran arribar fins als 4.000 euros per actuacions amb un pressupost màxim de 8.000 euros. Podran optar-hi les persones de 65 anys o més que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l'habitatge on es duguin a terme les obres, sempre que aquest sigui el seu domicili habitual i permanent. A més, els ingressos de la unitat de convivència no podran superar dues vegades l'IRSC.
Entre les actuacions subvencionables hi ha les destinades a millorar les condicions d'habitabilitat, com la reparació o substitució d'obertures exteriors deteriorades, així com l'adequació a la normativa vigent de les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament. També es podran finançar sistemes de seguretat per detectar possibles fuites o incidències a les instal·lacions.
Pel que fa a l'accessibilitat, els ajuts inclouen actuacions a la cambra higiènica, com la substitució de la banyera per un plat de dutxa, l'adaptació del vàter i del lavabo o l'eliminació d'elements que dificultin la mobilitat. També es podran subvencionar millores a la cuina, com la substitució de plaques de gas per plaques elèctriques, l'adaptació del taulell o la instal·lació de paviments antilliscants.
La convocatòria també preveu ajudes per executar obres que facilitin la mobilitat a l'interior dels habitatges, com l'ampliació de portes, l'eliminació de graons o la instal·lació de barres de suport i agafadors.
El termini per presentar les sol·licituds s'obrirà l'1 de juliol de 2026 a les nou del matí i es tancarà el 30 de setembre a les dues del migdia.
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