Comerç de Solsona: un nou model sobre el taulell
Ajuntament i Generalitat analitzen la concessió d'una ajuda de 80.000 euros per reforçar la proposta comercial de la ciutat amb diversitat i dinamisme
Solsona preveu acollir-se a la nova línia d'ajuts que la Generalitat convocarà aquest mes de juliol per impulsar la revitalització de les zones comercials de les capitals de comarca d'entre 5.000 i 100.000 habitants situades fora de l'àrea metropolitana. La iniciativa, emmarcada en el projecte d'Urbanisme Comercial Estratègic, contempla una dotació de fins a 80.000 euros per municipi per elaborar una diagnosi detallada del teixit comercial i redactar un pla d'usos que permeti diversificar l'oferta i garantir la salut del sector.
La directora general de Comerç del Departament d'Empresa i Treball, Marta Angerri, ha presentat aquest matí aquesta línia d'ajuts durant una visita a l'Ajuntament de Solsona, on s'ha reunit amb l'alcaldessa, Judit Gisbert; el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner; personal de l'Agència de Desenvolupament Local i representants de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC). També hi han participat la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central, Ivet Castaño, i la subdirectora general de Comerç, Anna M. Franco.
Segons ha explicat Marta Angerri, el projecte d'Urbanisme Comercial Estratègic, iniciat l'any passat en vuit municipis catalans, pretén «aprofitar les eines urbanístiques per ordenar i reforçar l'activitat comercial». En aquest sentit, ha remarcat que la subvenció ha de servir per identificar les necessitats comercials de Solsona i dotar la ciutat d'un pla d'usos que contribueixi a «mantenir una oferta diversificada i un comerç viu».
La directora general de Comerç també ha assenyalat que el fet que Solsona s'hagi acollit al Pla de barris facilitarà l'encaix d'aquesta iniciativa, ja que permetrà coordinar les actuacions de dinamització comercial amb altres projectes de transformació urbana que es despleguin al municipi.
Aprofitant la visita institucional, Angerri també ha recorregut alguns dels establiments històrics i singulars de la ciutat, com La Vinícola, Cal Davesas i Cal Jaumet del Forn. Amb els seus responsables ha compartit experiències i inquietuds relacionades amb el relleu generacional dels negocis, la singularitat dels productes que ofereixen, el potencial dels productes de qualitat i proximitat i la diversitat de perfils de clientela que atenen en funció de la ubicació de cada establiment.
La nova convocatòria de la Generalitat busca dotar els municipis d'eines de planificació per adaptar el comerç de proximitat als nous hàbits de consum i garantir-ne la viabilitat en el futur, amb l'objectiu de preservar el paper dels establiments locals com a element de cohesió social i dinamització dels centres urbans
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci