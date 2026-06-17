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Comerç de Solsona: un nou model sobre el taulell

Ajuntament i Generalitat analitzen la concessió d'una ajuda de 80.000 euros per reforçar la proposta comercial de la ciutat amb diversitat i dinamisme

La visita de l'alcaldessa i la directora general de Comerç a un establiment

La visita de l'alcaldessa i la directora general de Comerç a un establiment / AJ SOLSONA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Solsona preveu acollir-se a la nova línia d'ajuts que la Generalitat convocarà aquest mes de juliol per impulsar la revitalització de les zones comercials de les capitals de comarca d'entre 5.000 i 100.000 habitants situades fora de l'àrea metropolitana. La iniciativa, emmarcada en el projecte d'Urbanisme Comercial Estratègic, contempla una dotació de fins a 80.000 euros per municipi per elaborar una diagnosi detallada del teixit comercial i redactar un pla d'usos que permeti diversificar l'oferta i garantir la salut del sector.

La directora general de Comerç del Departament d'Empresa i Treball, Marta Angerri, ha presentat aquest matí aquesta línia d'ajuts durant una visita a l'Ajuntament de Solsona, on s'ha reunit amb l'alcaldessa, Judit Gisbert; el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner; personal de l'Agència de Desenvolupament Local i representants de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC). També hi han participat la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central, Ivet Castaño, i la subdirectora general de Comerç, Anna M. Franco.

Segons ha explicat Marta Angerri, el projecte d'Urbanisme Comercial Estratègic, iniciat l'any passat en vuit municipis catalans, pretén «aprofitar les eines urbanístiques per ordenar i reforçar l'activitat comercial». En aquest sentit, ha remarcat que la subvenció ha de servir per identificar les necessitats comercials de Solsona i dotar la ciutat d'un pla d'usos que contribueixi a «mantenir una oferta diversificada i un comerç viu».

La directora general de Comerç també ha assenyalat que el fet que Solsona s'hagi acollit al Pla de barris facilitarà l'encaix d'aquesta iniciativa, ja que permetrà coordinar les actuacions de dinamització comercial amb altres projectes de transformació urbana que es despleguin al municipi.

Aprofitant la visita institucional, Angerri també ha recorregut alguns dels establiments històrics i singulars de la ciutat, com La Vinícola, Cal Davesas i Cal Jaumet del Forn. Amb els seus responsables ha compartit experiències i inquietuds relacionades amb el relleu generacional dels negocis, la singularitat dels productes que ofereixen, el potencial dels productes de qualitat i proximitat i la diversitat de perfils de clientela que atenen en funció de la ubicació de cada establiment.

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