Isabel Rovira, directora de l'Escola Agrària: "Costa trobar joves que vulguin ser pagesos, la formació mediambiental té molta més demanda"
Tancat el procés d'inscripcions i amb el nou curs ja davant, Isabel Rovira explica que el cicle forestal del Solsonès omple places mentre es manté a la baixa la demanda pel de pagesia i ramaderia
Si be el món de la pagesia és al centre de l'actualitat des de fa anys amb moviments com la Revolta Pagesa i els talls de carretera, la formació en aquest sector continua vivint una demanda baixa que posa en qüestió el futur del sector. El cicle de Gestió Forestal de l’Escola Agrària del Solsonès ha tornat a omplir totes les places disponibles, mentre que el de Paisatgisme i Medi Rural registra una demanda molt inferior, amb només 10 sol·licituds per a 22 places. La tendència consolida el pes creixent dels estudis vinculats al medi natural per sobre dels itineraris més orientats a la pagesia i la ramaderia.
La directora del centre, Isabel Rovira, explica que el cicle forestal “està al ple” i que “tenim més sol·licituds que oferta de places”. En aquest sentit, detalla que l’escola ha optat per reduir els grups: “Nosaltres reduïm els grups, no oferim les 30 places. Tenim moltes sortides i preferim grups més reduïts”.
En canvi, el cicle de Paisatgisme i Medi Rural manté una demanda més discreta. “És un cicle que no és tan atractiu pels joves, m’imagino, el tema de fer de pagesos i ramaders. No els atrau tant com el tema del medi natural”, afirma Rovira. “Estem amb 10 inscripcions, que és l’habitual.”
El centre manté oberta la possibilitat d’incorporar nous alumnes en aquest itinerari fins al setembre, mentre que el forestal ja ha tancat places.
En paral·lel, l’escola treballa en un certificat professional vinculat als aprofitaments forestals, però el projecte depèn d’una convocatòria administrativa encara pendent. “No ha sortit ni la convocatòria, no sabem ni com anirà”, apunta la directora, que situa la possible implantació com a molt aviat el 2027.
Pel que fa a les instal·lacions, Rovira assegura que no hi ha novetats previstes: “No, no. Hem fet molta feina aquests últims anys i ara estem bé. Tenim l’escola a punt”.
Formació continua encara el segon semestre
En l’àmbit de la formació contínua, el centre manté una elevada activitat, amb més de 30 cursos anuals. La demanda es concentra especialment en l’àmbit forestal, amb cursos de motoserra, desbrossadora i control d’espècies cinegètiques. De cara a la tardor, es programaran onze cursos més amb propostes diverses, des de coaching, jardineria fins a mecànica avançada o formació obligatòria per a professionals del sector porcí.
Amb aquestes dades, l’Escola Agrària del Solsonès consolida el seu paper com a centre de referència en formació forestal i ambiental, mentre el pes dels estudis tradicionals de pagesia perd força entre el jovent.
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