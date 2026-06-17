El Solsonès eleva el to davant del Govern: "energies renovables si, però no a qualsevol preu"
La mobilització ciutadana i institucional qüestiona el model de desplegament de les noves energies de la Generalitat i alerta de la concentració de projectes als territoris rurals
La preocupació pel futur model energètic de Catalunya i per l'impacte territorial del desplegament de les energies renovables ha mobilitzat el Solsonès en, per començar, una jornada informativa sobre el PLATER, el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya. La convocatòria va reunir prop de 250 assistents presencials i una vuitantena de connexions en línia, convertint-se en un dels debats ciutadans més participats dels darrers mesos a la comarca.
La sessió, impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès i convocada conjuntament per tots els ajuntaments de la comarca, va servir per analitzar les conseqüències territorials i jurídiques del pla i les possibilitats de participació de la ciutadania durant el procés d'informació pública.
El geògraf i professor de la Universitat Rovira i Virgili Sergi Saladié va exposar una lectura crítica del document i va recordar que el PLATER preveu la instal·lació de fins a 56.288 megawatts de potència renovable, entre energia fotovoltaica i eòlica, amb horitzó l'any 2050.
Segons el ponent, el model plantejat concentra bona part de la implantació en els territoris rurals, especialment a les Comarques Centrals, Ponent i les Terres de l'Ebre, que poden acabar esdevenint «territoris de sacrifici». Saladié també va defensar que el pla infrautilitza el potencial de les cobertes d'edificis i dels espais ja transformats, i va reivindicar la generació distribuïda com una alternativa més equilibrada.
Per la seva banda, l'advocada del Fons de Defensa Ambiental Meritxell Cotrina va centrar la intervenció en el marc jurídic del document i en el procés d'al·legacions, que romandrà obert fins al 30 de juliol de 2026. La jurista va explicar que els ciutadans poden presentar observacions tant sobre el projecte de decret com sobre l'estudi ambiental estratègic, especialment en qüestions relacionades amb la participació pública, la concentració d'instal·lacions o la insuficient valoració de models alternatius.
La nombrosa assistència a la jornada va posar de manifest l'interès i la inquietud que desperta al Solsonès el futur desplegament de les renovables i el paper que hi han de tenir els territoris de l'interior en la transició energètica de Catalunya.
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