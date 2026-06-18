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Un pla de seguretat vetllarà pel lleure dels infants a la Ribera Salada

L'Esplai Riallera aprova un Pla d'Emergència i Evacuació per reforçar la seguretat dels campaments aquest estiu

Un dels espais de bany de la Ribera Salada

Un dels espais de bany de la Ribera Salada / REGIÓ7

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L'Esplai Riallera ha elaborat un Pla d'Emergència i Evacuació per als campaments d'estiu que es duran a terme a la Ribera Salada, amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat dels infants, joves i monitors davant qualsevol situació que pugui posar en risc el desenvolupament de l'activitat.

El document, que ha comptat amb l'assessorament del Servei Comarcal de Joventut del Solsonès, estableix protocols específics d'actuació davant possibles incendis forestals, inundacions i riuades sobtades, tempestes elèctriques, accidents personals o la desaparició d'algun participant.

El pla també defineix les responsabilitats de l'equip educatiu, els procediments d'evacuació, els punts de reunió segurs i els mecanismes de coordinació amb els serveis d'emergència.

Entre les mesures previstes destaquen el seguiment permanent de les previsions meteorològiques, la identificació de diverses vies d'evacuació, la preparació de material d'emergència específic i la realització de simulacres abans de l'inici de l'activitat. Així mateix, s'han previst espais alternatius d'acollida en cas que una evacuació obligui a abandonar temporalment la zona de campaments.

Amb la voluntat de reforçar la coordinació i facilitar una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol incidència, el Pla d'Emergència i Evacuació ha estat presentat al Consell Comarcal del Solsonès i als ajuntaments implicats perquè disposin de tota la informació necessària sobre l'activitat i els protocols establerts.

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Des de l'Esplai Riallera es considera que la prevenció, la planificació i la coordinació amb les administracions són elements essencials per garantir unes activitats de lleure segures. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la seguretat, el benestar i l'educació dels participants, incorporant mesures adaptades als nous reptes derivats dels fenòmens meteorològics extrems i de les activitats en entorns naturals.

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