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S'activa el pla Alfa en nivell 3 a dues poblacions del Solsonès

Biosca i Pinell de Solsonès són les úniques poblacions de la Catalunya Central en nivell 3, però bona part del Solsonès, Bages i Anoia es troben en nivell 2

Camps de cereal cremats en l'incendi de la Segarra, al municipi de Talavera

Camps de cereal cremats en l'incendi de la Segarra, al municipi de Talavera / Roger Segura / ACN

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Eduard Font Badia

Manresa

Dues poblacions de la Catalunya central, Biosca i Pinell de Solsonès, són en nivell 3 del Pla Alfa de risc d'incendi, segons les dades fetes públiques aquest matí pel cos d'Agents Rurals. La resta del Solsonès i bona part de l'Anoia, el Bages, i la part sud del Berguedà es troben en nivell 2.

Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions d'encendre foc a tota mena d'espais oberts, la suspensió temporal, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda, i de restes silvícoles, encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.

Tampoc està permesa la utilització de maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant d'aquells, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, llevat que l'òrgan competent de l'Administració autonòmica n'hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessàries per a l’extinció d’incendis, l'ús de material pirotècnic, llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, a més que s'estableixen restriccions de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.

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El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.

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