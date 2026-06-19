Associació de veïns de la Cabana d'en Geli: "les festes dels barris son també el caràcter de Solsona"
Joan Serra és una de les ànimes d'una associació de veïns que aquest dissabte asseurà a taula tres-centes persones
Solsona torna a viure aquest cap de setmana una de les festes de barri amb més capacitat de convocatòria del municipi. La Cabana d’en Geli celebra el seu quinzè aniversari amb dos dies d’activitats i una previsió que ronda les 300 persones al sopar popular, segons explica Joan Serra, membre de la comissió de festes i responsable de l’àrea de geganters.
Serra detalla la implicació de l’equip organitzador i el creixement progressiu de la proposta: «M’encarrego també dels gegants i de la festa… aquest any fem 15 anys i és una de les festes que sol moure més gent. Fem dos dies d'actes i anem millorant cada any, si podem».
El veí explica que el teixit associatiu del barri és reduït però actiu. «A l’associació actualment tenim uns 25 socis, més o menys, i a la comissió de festes som unes 15 o 20 persones», afirma. Un grup que, assegura, es manté en funcionament durant tot l’any: «Per allà al març o a l’abril ja comencem a fer reunions i a l’hivern fem alguna trobada o dinar per fer pinya».
Sobre el paper del barri dins el conjunt de Solsona, Serra considera que la festa s’ha consolidat com una de les més potents: «Per la festa sí que és un dels barris amb més dinamisme. Fem una bona celebració i ens agrada potenciar-la, perquè algunes trobades de barri s’han anat perdent i és una llàstima».
La programació d’aquest 15è aniversari manté l’essència habitual, amb activitats per a totes les edats i especial protagonisme per a la cultura popular. «Destacaria el concert de divendres i el monòleg d’humor, i dissabte la part més familiar amb jocs, gegants i activitats per a la canalla», explica.
Un dels moments més esperats és el sopar popular, que es manté com el gran eix de la festa. «El sopar també és molt important, fem un sopar bastant extens i és molt bo. És molt conegut per això», assegura Serra. La previsió és clara: «Normalment sobrepassem les 300 persones, entre els que s’apunten i les inscripcions d’última hora».
Després del sopar, la festa continuarà amb ball, enguany amb el músic Marc Anglarill, que tancarà la jornada central del programa.
La Cabana d’en Geli reafirma així el seu paper com una de les cites veïnals més arrelades de Solsona, amb una organització sostinguda per la implicació del veïnat i un model de festa que combina cultura popular, convivència i participació massiva.
El programa
La festa del veïnat de la Cabana d’en Geli torna a convertir el barri en escenari d’activitat intensa amb un programa de dos dies pensat per a tots els públics i per reforçar la convivència veïnal.
La celebració comença aquest divendres 19 de juny a les deu de la nit amb un concert a càrrec de l’orquestra JEZZ CLUB, que posarà música a l’inici del cap de setmana festiu. El preu de l’entrada és de deu euros a taquilla, amb opció de reserva prèvia al correu info@jezz.cat. Un cop finalitzada l’actuació, la vetllada continuarà amb una proposta d’humor a Can Geli, que servirà de transició cap a la festa de dissabte.
El dissabte la programació s’activarà a la tarda. A les quatre s’ha previst el segon torneig de botifarra, amb inscripcions limitades. A continuació, a les cinc, serà el torn dels jocs de cucanya, seguits d’una xocolatada amb coca oberta a tots els participants, amb l’objectiu de fomentar la participació de petits i grans i enfortir els vincles del barri.
La jornada avançarà amb la tradicional cercavila de gegants, que recorrerà els carrers amb música i animació i convidarà els veïns a sumar-s’hi. A dos quarts de nou del vespre, la tronada i el xupinasso marcaran l’inici del vespre festiu i donaran pas al sopar popular, un dels moments centrals de la festa.
Després de sopar, la música en directe de Marc Anglarill animarà el ball de nit, que s’alternarà amb una pausa per al tradicional bingo entre els assistents. La vetllada també inclourà la presentació de la pubilla del 2026 i el reconeixement a la pubilla i l’hereu del 2025, Claustre i Josep.
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