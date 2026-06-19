L'Ajuntament de Solsona rep amb honors els equips de futbol sala que han pujat de categoria
El consistori reconeix la temporada històrica del club després de l'ascens del primer equip masculí a Tercera Nacional i del títol de lliga del juvenil A, que jugarà a Preferent
L'Ajuntament de Solsona ha ofert aquest dijous al vespre una recepció institucional al primer equip masculí i al juvenil A masculí del Futbol Sala Solsona per reconèixer una temporada excel·lent culminada amb dos ascensos de categoria. L'acte, celebrat a la sala de plens, va servir per homenatjar els dos conjunts pels seus èxits esportius.
El sènior A masculí ha signat una temporada històrica amb l'ascens a Tercera Nacional, mentre que el juvenil A masculí s'ha proclamat campió de lliga i ha aconseguit l'ascens a Preferent, superant les expectatives inicials.
El regidor d'Esports, Joan Parcerisa, va felicitar els jugadors, els equips tècnics, les famílies i la junta directiva pels resultats obtinguts, que consoliden el creixement del Futbol Sala Solsona, el club més gran de la demarcació. També va posar en relleu l'arrelament local de bona part de les plantilles.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va destacar els valors que representen els dos equips, com ara el compromís, el treball en equip i el sentiment de pertinença, i va remarcar el paper que exerceix el Futbol Sala Solsona en la cohesió social, la promoció de l'esport base i la projecció de la ciutat.
El president del club, Eliseu Ribalta, va atribuir els èxits a la feina del dia a dia i a la dedicació de jugadors, equips tècnics i famílies. Així mateix, va definir els protagonistes de la recepció com un «reflex de la resta d'equips del club», i va assegurar que la feina de tots els grups es traduirà en els èxits del futur.
Els entrenadors dels equips, Santi Sabata i Marcel Xandri, també van tenir paraules d'agraïment per al personal del club, les famílies i els jugadors, dels quals van destacar l'esforç i el sacrifici.
Com a cloenda de l'acte, l'alcaldessa va lliurar el drac de Solsona als capitans Agustí Alcázar i Oriol Traveset, en reconeixement a una temporada que ja forma part de la història del Futbol Sala Solsona.
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