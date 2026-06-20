El bisbat de Solsona nomena capellà el seu diaca un any després
Rui Jorge Marques Freire va ocupar el diaconat el maig del 2025 tancant deu anys sense aquest acte a la diòcesi
La catedral de Santa Maria de Solsona viurà aquest diumenge, 21 de juny, a les dos quarts de set de la tarda l’ordenació presbiteral de Rui Jorge Marques Freire, fins ara diaca del bisbat. La cerimònia estarà presidida pel bisbe Francesc Conesa, que li imposarà les mans en el ritu d’ordenació.
Freire, que va ser ordenat diaca l’any passat a l’església de Cardona, fa així un nou pas en el seu camí vocacional i s’incorpora com a prevere al servei de la diòcesi de Solsona, sumant-se al ministeri sacerdotal i al servei pastoral de les parròquies del territori.
L’endemà, dilluns 22 de juny, el nou prevere celebrarà la seva primera missa a l’església de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona, el seu municipi natal, en un acte previst a les 19.30 h i obert a familiars, amics i feligresos.
L’ordenació presbiteral arriba després de l’ordenació diaconal celebrada el 18 de maig de l'any passat, en què el mateix Rui Jorge Marques Freire va ser incorporat al diaconat en una cerimònia presidida també pel bisbe Francesc Conesa. L’acte va tenir lloc a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona, que es va omplir de gom a gom per acollir aquest moment especialment significatiu per a la comunitat.
Aquesta celebració va arribar després de gairebé una dècada sense noves ordenacions diaconals a la Diòcesi de Solsona. Aquell diumenge, la parròquia va rebre nombrosos fidels, familiars i amics del nou diaca, així com representants de diferents punts del bisbat, especialment de Berga i Súria, on Freire havia desenvolupat part de la seva etapa de formació.
La cerimònia va començar amb una solemne processó encapçalada per seminaristes, diaques, preveres i el bisbe, que va donar pas a la litúrgia de la Paraula i als ritus d’ordenació. El candidat va ser presentat al bisbe, que el va considerar apte per al diaconat, abans de l’homilia i de l’elecció formal, amb la promesa de viure segons els compromisos de fe, celibat i obediència eclesial.
Des de la comunitat diocesana s’ha fet una crida a la participació i acompanyament en aquests moments significatius, especialment en la cerimònia d’ordenació. També s’ha convidat els fidels a pregar pel seu ministeri, amb el desig que esdevingui un servei fidel i compromès al capdavant de les comunitats parroquials.
En l’organització de l’Església catòlica, el diaca i el prevere són dos graus diferents del sagrament de l’orde, amb funcions i responsabilitats pròpies dins la comunitat cristiana.
El diaca és el primer grau del ministeri ordenat. La seva missió principal és el servei: acompanya el bisbe i els preveres en la celebració litúrgica i en l’acció pastoral, però també té un paper destacat en l’àmbit social i caritatiu. Pot proclamar l’Evangeli, predicar, presidir alguns actes litúrgics (com baptismes o matrimonis, en determinats casos) i ser un pont entre la comunitat i les persones més necessitades. El diaconat pot ser permanent o bé un pas previ cap al presbiterat.
El prevere, també anomenat capellà o sacerdot, és el segon grau del ministeri ordenat. Actua en comunió amb el bisbe i té la responsabilitat principal de guiar les parròquies. Pot celebrar l’Eucaristia (la missa), administrar la majoria de sagraments i assumir tasques de govern pastoral en una comunitat. La seva funció se centra en l’acompanyament espiritual dels fidels i en la presència quotidiana en la vida de les parròquies.
En resum, el diaca està més orientat al servei i a l’acompanyament, mentre que el prevere assumeix plenament la responsabilitat pastoral i sacramental de les comunitats cristianes.
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