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Arrenca el dispositiu d'informadors ambientals al Solsonès per garantir un ús responsable dels rius i espais naturals

La Ribera Salada s'ha omplert de banyistes que busquen un refugi davant de l'onada de calor

Un dispositiu d'informadors ambientals vetlla perquè es compleixin les normes a la Ribera Salada

Un dispositiu d'informadors ambientals vetlla perquè es compleixin les normes a la Ribera Salada / Mar Martí

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Mar Martí (ACN)

Lladurs

El dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals protegides amb l'objectiu de garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és a la Ribera Salada, al Solsonès, on desenes de persones s'hi ha desplaçat aquest diumenge coincidint amb l'onada de calor.

Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i aparcaments; recullen dades; i fan difusió de les normes i bones pràctiques. La Laura és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins a la Ribera Salada amb la seva família. "La zona està molt bé, els nens petits es poden banyar i podem portar els gossos", ha subratllat en declaracions a l'ACN.

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