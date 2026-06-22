El bisbat de Solsona tanca una sequera d'ordenacions de deu anys i nomena capellà Rui Jorge Marques Freire
Una processó solemne inicia una cerimònia encapçalada per seminaristes, diaques i preveres, juntament amb el bisbe
La catedral de Santa Maria de Solsona va acollir ahir, 21 de juny, l’ordenació presbiteral del diaca Mn. Rui Jorge Marques Freire, en una cerimònia presidida pel bisbe de Solsona, Mons. Francesc Conesa Ferrer, i que va esdevenir la primera ordenació sacerdotal al bisbat en deu anys.
La celebració va començar a dos quarts de set de la tarda amb una catedral plena de fidels arribats d’arreu de la diòcesi, especialment de les parròquies de Cardona, Súria i Berga, on el nou prevere havia estat vinculat pastoralment. També hi van assistir nombrosos familiars, la majoria procedents de Portugal, país d’origen del nou sacerdot, segons ha explicat el mateix bisbat.
Una solemne processó va donar inici a la cerimònia, encapçalada per seminaristes, diaques i preveres, juntament amb el bisbe. Hi van participar també capellans, diaques i seminaristes vinguts d’altres diòcesis, així com companys i amics del nou prevere. Un gran nombre de joves de la diòcesi de Solsona també el van voler acompanyar en aquest moment.
Després de les lectures de la Paraula de Déu, van començar els ritus d’ordenació. El candidat va ser cridat i presentat al bisbe, que el va declarar apte per al presbiterat. Tot seguit, Mn. Rui Jorge es va asseure i va escoltar l’homilia del bisbe.
Un dels moments més emotius de la celebració segons ha relatat el bisbat va arribar quan el candidat es va estirar a terra mentre es recitaven les lletanies dels sants. El punt culminant es va produir quan, agenollat davant el bisbe, va rebre la imposició de les mans i el do de l’Esperit Sant, esdevenint així prevere. Posteriorment, tots els capellans presents li van imposar també les mans.
Tres preveres amics li van imposar l’estola i la casulla. Amb el bes de pau i l’abraçada del bisbe i dels sacerdots presents es va donar per conclòs el ritu d’ordenació.
La celebració eucarística va continuar amb el nou prevere ja concelebrant al costat del bisbe. En acabar, Mn. Rui Jorge Marques Freire va adreçar unes paraules d’agraïment i joia als assistents.
Els concelebrants principals que van acompanyar el bisbe Francesc van ser Mn. Joan Casals, degà de la catedral; Mn. Marc Majà, vicari general, i Mn. Pere Oliva, rector del Seminari Major Interdiocesà.
La part musical de la celebració va anar a càrrec de la capella de música de la Mare de Déu del Claustre, amb l’acompanyament a l’orgue d’en Jordi Xandri.
La festa va continuar als claustres de la catedral amb un berenar ofert per voluntaris de la parròquia de Solsona. Els assistents van felicitar el nou prevere i es van fer nombroses fotografies amb ell.
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