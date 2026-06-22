Dia per l’Alliberament LGBTIQ al Solsonès: la diversitat sexual també als pobles
La commemoració inclourà un espectacle familiar de titelles, una cercavila, una taula rodona sobre les experiències sobre tolerància al món rural, un concert de Run Out i un vermut popular
El Solsonès, amb la capital Solsona cal capdavant, se sumaran un any més a la commemoració del Dia per l’Alliberament LGBTIQ+ amb un programa d’activitats obertes a tota la ciutadania els dies 26 i 28 de juny. Sota el lema «Al Solsonès existim: diverses i arrelades», la iniciativa vol donar visibilitat a la diversitat sexual, afectiva i de gènere i reivindicar la realitat del col·lectiu en l’àmbit rural.
La programació arrencarà el divendres 26 de juny amb l’espectacle familiar de titelles Blauró, a càrrec de La Boia Teatre. L’activitat, adreçada a infants a partir de 3 anys i a les seves famílies, es representarà a dos quarts de set de la tarda a la biblioteca Carles Morató. A través dels colors, els titelles i els contes, la proposta convida a reflexionar sobre les etiquetes i la identitat personal a partir de la història d’un tren que arriba a un poble que només coneix dos colors.
La jornada central de la commemoració serà el diumenge 28 de juny, coincidint amb el Dia per l’Alliberament LGBTIQ+. Els actes començaran a les onze del matí davant l’Ajuntament de Solsona amb l’acte institucional. Tot seguit, una cercavila amb La Percuteria recorrerà el trajecte fins a la plaça de Sant Isidre.
En aquest espai, a partir de tres quarts de dotze del migdia, tindrà lloc la taula rodona «Experiències LGBTIQ+ a la ruralitat», un espai de conversa per compartir vivències i reflexions sobre la diversitat sexual i de gènere fora dels grans nuclis urbans.
Hi participaran Jordi Coch, tècnic del projecte Comunitats Rurals Queer; Pau Vilà, ramader i activista trans; Rosa Vilalta Sobirana, ramadera vinculada al projecte Casalot de Camps i membre de Bolleres de Manresa; Mar Ibáñez Uró, noia trans, estudiant de ramaderia i defensora del món rural, i una representant del Grup de Famílies LGBTIQ+ del Solsonès.
La programació continuarà a la una del migdia amb el concert del grup manresà Run Out i es clourà amb un vermut popular i ambient musical a càrrec de la branca dels trucs de l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret de Solsona.
Coincidint amb la commemoració del 28J, les institucions organitzadores també han volgut posar en valor el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI+ del Solsonès, un recurs públic en funcionament des del 2018 que ofereix informació, orientació, acompanyament i assessorament en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere.
Ubicat al Consell Comarcal del Solsonès, el servei s’adreça a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals, així com a les seves famílies i al seu entorn. Durant el 2025, el SAI va atendre 15 persones. Entre les consultes més habituals hi ha els tràmits de canvi de nom a la targeta sanitària, les demandes d’informació i acompanyament i les situacions relacionades amb la violència LGBTIQ-fòbica.
En aquest mateix període també s’ha consolidat el Grup de Famílies LGBTIQ+ del Solsonès i s’ha posat en marxa el primer Grup de Joves LGBTIQ+ de la comarca.
La programació del 28J és organitzada pel Servei d’Atenció Integral (SAI) del Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret.
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