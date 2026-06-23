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La Flama del Canigó torna a encendre Solsona amb un recorregut festiu pel nucli antic

La ciutat donarà el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan amb la recepció de la Flama, la lectura del manifest a càrrec d'Amisol i l'encesa de la foguera al Camp del Serra

La Flama del Canigó a Solsona

La Flama del Canigó a Solsona / AJ SOLSONA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La Flama del Canigó arribarà aquest vespre a Solsona per donar inici a la revetlla de Sant Joan amb un recorregut festiu pels carrers del nucli antic i un programa d'actes que combinarà tradició, cultura popular i reivindicació de la identitat compartida dels territoris de parla catalana.

La recepció de la Flama començarà a les vuit del vespre al portal del Pont, amb la participació d'Amisol i el Pubillatge Solsoní. Tot seguit, els Trabucaires oferiran una galejada d'honor i es farà l'ofrena de la Flama a la Mare de Déu del Claustre.

La comitiva, acompanyada per l'Orquestra Patinfanjàs, recorrerà diversos carrers del centre històric fins a la plaça de Sant Joan. Des d'allà, la Flama serà traslladada fins al portal del Castell, on s'encendrà el peveter i es llegirà el Manifest 2026.

Enguany, la lectura anirà a càrrec d'Amisol, coincidint amb el seu 50è aniversari. Posteriorment, representants dels ajuntaments de la comarca recolliran la Flama per portar-la als seus respectius municipis i encendre-hi les fogueres de Sant Joan.

L'acte continuarà amb la interpretació d'«Els Segadors» amb la participació de l'Orfeó Nova Solsona i culminarà amb l'encesa de la foguera de Sant Joan al Camp del Serra. La celebració es tancarà amb un repartiment de coca i xocolata per a tots els assistents.

La Flama del Canigó és un foc ritual que es renova cada any al cim del Canigó durant la nit del 22 al 23 de juny i que es distribueix arreu dels Països Catalans com a símbol de cohesió, fraternitat i continuïtat cultural.

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L'activitat és organitzada per Òmnium Cultural del Solsonès amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona i de les diferents entitats participants.

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