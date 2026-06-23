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Quan les flors parlen: Nina da Lua desplega el seu univers interior a Solsona

L'Artesana acull fins al 30 d'agost l'exposició La màgia et brolla des de dins, una proposta basada en el llibre Magha que combina textos manuscrits, flors premsades, fotografies i experiències intuïtives

Nina da Lua

Nina da Lua / FRAGMENTA EDITORIAL

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’espai expositiu de L’Artesana de Solsona acull fins al 30 d’agost l’exposició La màgia et brolla des de dins, de l’artista i escriptora Nina da Lua, una proposta que convida els visitants a endinsar-se en un univers de natura, emocions i reflexió personal.

La mostra parteix del llibre Magha, publicat l’any 2025, i trasllada el seu contingut a un recorregut visual i sensitiu format per textos manuscrits, flors premsades, fotografies i paraules evocadores. A través de conceptes com els cicles vitals, la intuïció o la manifestació, la proposta estableix un diàleg subtil entre el món interior i l’entorn natural.

A més de les diferents composicions artístiques, la mostra incorpora diverses propostes d’exploració intuïtiva perquè cada visitant pugui establir la seva pròpia lectura i experiència de l’obra.

Una composició de Nina da Lua

Una composició de Nina da Lua / ARXIU PARTICULAR

Nascuda l’any 1979, l’escriptora ha desenvolupat una trajectòria creativa vinculada a la poesia, la natura i el creixement personal. És autora de llibres com El bes a Klimt, Fluir és florir, Hogar Invisible i Magha, i combina l’escriptura amb la fotografia i la creació floral.

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La mateixa Nina da Lua es defineix com una persona que, des de petita, ha trobat en les paraules un espai de llibertat per expressar sensacions a través de contes i versos. També ha explorat altres disciplines artístiques com la ràdio, la música, la fotografia i la pintura. Reivindica el silenci com el camí que sempre la retorna a «casa» i que li permet connectar amb les estrelles i amb «tot allò que no es veu, però se sent», trobant la seva inspiració en aquelles emocions que, segons explica, arriben «sense trucar a la porta o es desxifren amb la carícia del vent».

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