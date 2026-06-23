Sant Llorenç activa una reparació urgent del campanar
El projecte amb un pressupost de 42.000 euros respon a una petició de la parròquia, que havia advertit de la necessitat immediata d’intervenir
L’Ajuntament de Sant Llorenç ha aprovat el projecte per executar la reparació d’urgència del coronament del campanar de l’església parroquial, una actuació que permetrà reforçar el suport de les campanes i millorar-ne l’accessibilitat i la seguretat.
Segons ha explicat l’alcalde, Francesc Riu, en una entrevista a Solsona FM, el projecte respon a una petició de la parròquia, que havia advertit de la necessitat immediata d’intervenir en aquest element patrimonial.
El pressupost de l’actuació és de 42.500 euros, que es finançaran amb una aportació de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 25.500 euros, mentre que la resta s’assumirà a parts iguals entre el Bisbat de Solsona, la parròquia i el consistori.
Riu també ha detallat que la setmana passada es va rebre la visita de tècnics del Departament de Cultura al monestir del municipi, amb l’objectiu d’encarrilar diverses actuacions pendents de conservació del patrimoni històric.
En aquest context patrimonial, Sant Llorenç de Morunys també destaca per un dels seus elements més singulars del barroc català: la capella de la Mare de Déu dels Colls, situada a l’interior de l’església. Es tracta d’una obra magna iniciada el 1773 i finalitzada el 1784 per Josep Pujol i Juhí, considerada la darrera gran expressió del barroc català. La decoració omple completament l’espai amb un conjunt escultòric dedicat a la Mare de Déu, amb tres grans temàtiques marianes —la Salve, el Magníficat i les Lletanies— que la converteixen en una peça excepcional. El temple conserva, a més, altres altars barrocs i dos retaules gòtics d’interès.
Amb aquestes actuacions i la posada en valor del seu patrimoni, Sant Llorenç reforça el seu compromís amb la conservació del llegat històric i artístic del municipi.
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