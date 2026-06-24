Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Kaotiko ManresaBo Cultural JoveAlerta per calorMarc CucurellaNaïm SmailiÁlex ReyesSíndria o meló?
instagramlinkedin

El bisbat de Solsona rep un premi per la seva transparència

La Universitat de Barcelona considera que compleix el 100% dels indicadors sobre comunicació i participació

L'entrega del premi al bisbat de Solsona

L'entrega del premi al bisbat de Solsona / BISBAT DE SOLSONA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El bisbat de Solsona ha estat distingit per segon any amb el premi a la transparència i el segell de qualitat Infoparticipa, atorgats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), després d'assolir el 100% dels indicadors avaluats sobre la informació que ha d'estar disponible a través del web diocesà.

L'acte de lliurament de la segona edició del segell Infoparticipa es va celebrar el passat 16 de juny a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola.

L'avaluació, impulsada pel grup de recerca ComSET de la UAB, analitza els webs de totes les diòcesis espanyoles i el de la Conferència Episcopal Espanyola. El procés inclou un assessorament previ per millorar els continguts i examina aspectes com la composició de la institució, la normativa i la doctrina, la informació econòmica, patrimonial i informativa, així com la relació amb la ciutadania.

En total, l'estudi es basa en 33 indicadors quantitatius i dos de qualitatius, centrats en l'estructura i la comprensió del menú web i en la publicació de l'informe d'auditoria de comptes.

En el cas del bisbat de Solsona, s'han complert els 33 indicadors quantitatius, fet que li ha permès obtenir la màxima puntuació i renovar tant el segell de qualitat com el premi a la transparència.

De les 70 entitats avaluades —69 diòcesis i la Conferència Episcopal Espanyola— només 13 han assolit el 100% dels indicadors i el segell de qualitat. Entre aquestes hi ha tres arquebisbats, Burgos, Tarragona i Toledo, i deu diòcesis: Albacete, Bilbao, Canàries, Cartagena-Múrcia, Huelva, Sant Sebastià, Santander, Solsona, Terrassa i Tortosa.

La xifra representa una millora general respecte del 2025, quan només sis entitats van obtenir la màxima puntuació i el segell de qualitat. Entre aquestes també hi figurava el bisbat de Solsona, juntament amb Bilbao, Burgos, Cartagena-Múrcia, Tarragona i Terrassa.

Notícies relacionades

Des del bisbat destaquen que la transparència i la comunicació són eines al servei de la seva missió evangelitzadora i remarquen la importància de facilitar informació sobre la doctrina de l'Església i els recursos econòmics disponibles per dur a terme la seva activitat. En aquest sentit, assenyalen el web diocesà com un dels principals instruments per oferir aquesta informació a la ciutadania i asseguren que continuaran treballant «en el camí de la bona comunicació i la transparència».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
  2. Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
  3. Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
  4. La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
  5. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  6. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  7. Estrelles internacionals perden diners als seus concerts per guanyar-ne més als festivals
  8. Els estudiants del Berguedà i del Bages són els que més han baixat nota a la selectivitat

Feijóo apunta a la possible imputació de Sánchez i li exigeix eleccions generals

Feijóo apunta a la possible imputació de Sánchez i li exigeix eleccions generals

Onze detinguts i una baralla amb matxets a la platja de la Mar Bella és el balanç d’una revetlla de Sant Joan «intensa però relativament tranquil·la»

Onze detinguts i una baralla amb matxets a la platja de la Mar Bella és el balanç d’una revetlla de Sant Joan «intensa però relativament tranquil·la»

La moianesa Sonsoles Letang defensa les plantes de biogàs en una cimera climàtica a Londres

La moianesa Sonsoles Letang defensa les plantes de biogàs en una cimera climàtica a Londres

Sánchez redueix la corrupció en el PSOE «a l’antiga Secretaria d’Organització», nega finançament il·legal i veu «assetjament» contra la seva dona i germà

Sánchez redueix la corrupció en el PSOE «a l’antiga Secretaria d’Organització», nega finançament il·legal i veu «assetjament» contra la seva dona i germà

Els Bombers atenen 1.407 avisos durant la revetlla de Sant Joan, cap de gravetat

Els Bombers atenen 1.407 avisos durant la revetlla de Sant Joan, cap de gravetat

Ábalos, la condemna més alta per corrupció a un exministre: els juristes analitzen la sentència del Suprem

Ábalos, la condemna més alta per corrupció a un exministre: els juristes analitzen la sentència del Suprem

Les primàries demòcrates a Nova York donen un reconeixement a l’alcalde Mamdani i reforcen l’ala progressista

El bisbat de Solsona rep un premi per la seva transparència

El bisbat de Solsona rep un premi per la seva transparència
Tracking Pixel Contents