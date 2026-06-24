El bisbat de Solsona rep un premi per la seva transparència
La Universitat de Barcelona considera que compleix el 100% dels indicadors sobre comunicació i participació
El bisbat de Solsona ha estat distingit per segon any amb el premi a la transparència i el segell de qualitat Infoparticipa, atorgats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), després d'assolir el 100% dels indicadors avaluats sobre la informació que ha d'estar disponible a través del web diocesà.
L'acte de lliurament de la segona edició del segell Infoparticipa es va celebrar el passat 16 de juny a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola.
L'avaluació, impulsada pel grup de recerca ComSET de la UAB, analitza els webs de totes les diòcesis espanyoles i el de la Conferència Episcopal Espanyola. El procés inclou un assessorament previ per millorar els continguts i examina aspectes com la composició de la institució, la normativa i la doctrina, la informació econòmica, patrimonial i informativa, així com la relació amb la ciutadania.
En total, l'estudi es basa en 33 indicadors quantitatius i dos de qualitatius, centrats en l'estructura i la comprensió del menú web i en la publicació de l'informe d'auditoria de comptes.
En el cas del bisbat de Solsona, s'han complert els 33 indicadors quantitatius, fet que li ha permès obtenir la màxima puntuació i renovar tant el segell de qualitat com el premi a la transparència.
De les 70 entitats avaluades —69 diòcesis i la Conferència Episcopal Espanyola— només 13 han assolit el 100% dels indicadors i el segell de qualitat. Entre aquestes hi ha tres arquebisbats, Burgos, Tarragona i Toledo, i deu diòcesis: Albacete, Bilbao, Canàries, Cartagena-Múrcia, Huelva, Sant Sebastià, Santander, Solsona, Terrassa i Tortosa.
La xifra representa una millora general respecte del 2025, quan només sis entitats van obtenir la màxima puntuació i el segell de qualitat. Entre aquestes també hi figurava el bisbat de Solsona, juntament amb Bilbao, Burgos, Cartagena-Múrcia, Tarragona i Terrassa.
Des del bisbat destaquen que la transparència i la comunicació són eines al servei de la seva missió evangelitzadora i remarquen la importància de facilitar informació sobre la doctrina de l'Església i els recursos econòmics disponibles per dur a terme la seva activitat. En aquest sentit, assenyalen el web diocesà com un dels principals instruments per oferir aquesta informació a la ciutadania i asseguren que continuaran treballant «en el camí de la bona comunicació i la transparència».
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