Detectada una columna de fum a Odèn en una zona de difícil accés
Els Bombers traslladen els efectius del GRAE en helicòpter per treballar-hi
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Manresa
Els Bombers treballen en una columna de fum que s'ha detectat al Solsonès a les 16 hores. Es tracta d'una fumera que s'ha vist en una zona de molt difícil accés, al terme d'Odèn, prop de la Coma i la Pedra, a la zona del Port del Comte.
Per això, els Bombers han destinat un helicòpter per a transportar per aire els efectius del GRAE i que puguin treballar sobre el terreny, davant la impossibilitat de fer-hi arribar mitjans terrestres. La prioritat és acabar amb els focus secundaris que generen les flames, per després actuar en el flanc esquerra per la cua.
De moment, s'hi ha destinat els homes de tres dotacions i el mateix helicòpter bombarder.
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