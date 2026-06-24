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Detectada una columna de fum a Odèn en una zona de difícil accés

Els Bombers traslladen els efectius del GRAE en helicòpter per treballar-hi

Detectada una columna de fum a prop de Port del Comte

Detectada una columna de fum a prop de Port del Comte

Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers treballen en una columna de fum que s'ha detectat al Solsonès a les 16 hores. Es tracta d'una fumera que s'ha vist en una zona de molt difícil accés, al terme d'Odèn, prop de la Coma i la Pedra, a la zona del Port del Comte.

Per això, els Bombers han destinat un helicòpter per a transportar per aire els efectius del GRAE i que puguin treballar sobre el terreny, davant la impossibilitat de fer-hi arribar mitjans terrestres. La prioritat és acabar amb els focus secundaris que generen les flames, per després actuar en el flanc esquerra per la cua.

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De moment, s'hi ha destinat els homes de tres dotacions i el mateix helicòpter bombarder.

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Detectada una columna de fum a Odèn en una zona de difícil accés

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