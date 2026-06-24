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Una inspecció dels Mossos a Sant Ponç acaba amb 10 infraccions denunciades

Uns dels infractors duien un imponent equip de so instal·lat damunt del vehicle utilitzat per accedir al medi natural

El vehicle d'uns dels sancionats, amb l'imponent aparell de so al damunt

El vehicle d'uns dels sancionats, amb l'imponent aparell de so al damunt / MOSSOS D'ESQUADRA

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David Bricollé

David Bricollé

Solsona

Una actuació d'inspecció dels Mossos d'Esquadra en zones aquàtiques del Solsonès ha acabat amb la imposició de deu denúncies diferents. En concret, ha tingut lloc en una àrea al voltant del pantà de Sant Ponç i a la Ribera Salada, on s'ha detectat aquestes possibles actuacions fora de normativa, sobretot en un moment especialment complicat per les altes temperatures d'aquests dies.

Així, els agents han acabat tancant la intervenció amb dues denúncies per accés motoritzat a un espai del medi natural regulat; una per fer foc (en un context d'alt risc); cinc més per ocupació de la llera del riu; una per pesca no autoritzada i una per soroll excessiu.

Fogonet i canyes de pescar dels infractors

Fogonet i canyes de pescar dels infractors / MOSSOS D'ESQUADRA

Per aquesta última, és especialment significativa la imatge d'un dels cotxes dels infractors, amb un equip de megafonia instal·lat damunt del vehicle i que ocupa literalment tota l'amplada, sobresortint notòriament pels costats.

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El vehicle amb l'imponent aparell de so al damunt

El vehicle amb l'imponent aparell de so al damunt / MOSSOS D'ESQUADRA

Per tot plegat, el cos dels Mossos d'Esquadra aprofita l'actuació per demanar que es gaudeixi de la natura amb respecte.

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