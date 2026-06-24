Una inspecció dels Mossos a Sant Ponç acaba amb 10 infraccions denunciades
Uns dels infractors duien un imponent equip de so instal·lat damunt del vehicle utilitzat per accedir al medi natural
Una actuació d'inspecció dels Mossos d'Esquadra en zones aquàtiques del Solsonès ha acabat amb la imposició de deu denúncies diferents. En concret, ha tingut lloc en una àrea al voltant del pantà de Sant Ponç i a la Ribera Salada, on s'ha detectat aquestes possibles actuacions fora de normativa, sobretot en un moment especialment complicat per les altes temperatures d'aquests dies.
Així, els agents han acabat tancant la intervenció amb dues denúncies per accés motoritzat a un espai del medi natural regulat; una per fer foc (en un context d'alt risc); cinc més per ocupació de la llera del riu; una per pesca no autoritzada i una per soroll excessiu.
Per aquesta última, és especialment significativa la imatge d'un dels cotxes dels infractors, amb un equip de megafonia instal·lat damunt del vehicle i que ocupa literalment tota l'amplada, sobresortint notòriament pels costats.
Per tot plegat, el cos dels Mossos d'Esquadra aprofita l'actuació per demanar que es gaudeixi de la natura amb respecte.
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