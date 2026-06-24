Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Kaotiko ManresaBo Cultural JoveAlerta per calorMarc CucurellaNaïm SmailiÁlex ReyesSíndria o meló?
instagramlinkedin

Taller de cuina pels joves del Solsonès: "no tan sols els ensenyarem receptes; també els donarem les eines per ser creatius i sans"

Àlex Núñex, el xerf de Cal Poldo Xic, oferirà un curs per a joves del Solsonès que es volen emancipar

Àlex Núñez, el cuiner de Cal Poldo Xic

Àlex Núñez, el cuiner de Cal Poldo Xic / ARXIU PARTICULAR

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El cuiner i restaurador solsoní Àlex Núñez, de 38 anys i responsable de Cal Poldo XIc, prepara un curs de cuina adreçat a joves que volen emancipar-se. Tot i no ser lluny encara de la joventut, Núñez reconeix que la seva trajectòria als fogons ve de lluny i està marcada pel mestratge rebut a casa, especialment de la seva mare i àvia, en un entorn familiar on la cuina hi era molt present.

El projecte formatiu vol trencar amb la idea que cuinar en la vida quotidiana es redueix a opcions bàsiques i repetitives. L’objectiu és ampliar recursos i oferir eines pràctiques perquè els participants guanyin autonomia i confiança a la cuina.

El curs combinarà explicacions senzilles amb planificació setmanal i preparació de bases culinàries que permetin derivar diferents plats a partir d’una mateixa elaboració. En aquest sentit, Núñez ho resumeix així: “Farem unes xerrades molt senzilles per poder tenir una mica de planificació durant la setmana i llavors ho complementarem amb fer com bases d’aliments per poder diversificar i fer amb una mateixa base diferents receptes”.

La proposta inclourà nocions de cuina catalana i elaboracions bàsiques com sofregits, arrossos o plats de pasta, amb l’objectiu de treballar tècniques essencials que després es puguin aplicar a receptes diverses.

Segons el cuiner, l’objectiu és que els joves guanyin recursos reals per al dia a dia: “No es tracta només de donar-los nocions generals bàsiques de la cuina, sinó que amb plats com un arròs o una pasta ja tinguin eines per poder fer més d’una recepta”.

Núñez insisteix també en la importància de la planificació i l’alimentació equilibrada: “Si tens un bon ordre i una bona organització setmanal, tampoc és tan difícil portar a terme una bona alimentació que contingui de tot”.

El projecte es basa en la idea de treballar amb bases culinàries reutilitzables: “Tu pots fer unes bases i després durant la setmana les pots anar modelant amb plats molt diversos i diferents entre si”.

El cuiner de Cal Poldo XIc explica que la seva relació amb la cuina ve de la infància i de l’entorn familiar: “A casa cuinàvem molt. La mare i les àvies eren molt potents en aquest sentit”.E

El taller va adreçat a joves que s’emancipen. Quan arriba el moment de deixar la casa familiar i estrenar pis d’estudiants, molts es troben amb la cuina com a principal repte, i els plats ràpids solen convertir-se en el recurs habitual. Per revertir aquesta situació, el Casal Cívic i Comunitari de Solsona acull el Taller de Cuina i Convivència per compartir pis, una activitat gratuïta per a joves a partir de 16 anys que combina cuina i eines per a la convivència en habitatges compartits.

Notícies relacionades

La iniciativa està impulsada per Ocells de Foc i l’Oficina Jove del Solsonès, amb places limitades i inscripció. El taller s’organitza en dos grups: un de matí, amb sessions els dies 23 i 30 de juny i 7 de juliol, i un de tarda, els dies 29 de juny, 6 i 13 de juliol, tots al Casal Cívic i Comunitari de Solsona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
  2. Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
  3. Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
  4. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  5. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  6. Estrelles internacionals perden diners als seus concerts per guanyar-ne més als festivals
  7. Els estudiants del Berguedà i del Bages són els que més han baixat nota a la selectivitat
  8. El convent de les caputxines del carrer de Talamanca ja és propietat de Manresa

Taller de cuina pels joves del Solsonès: "no tan sols els ensenyarem receptes; també els donarem les eines per ser creatius i sans"

Taller de cuina pels joves del Solsonès: "no tan sols els ensenyarem receptes; també els donarem les eines per ser creatius i sans"

Dones de Cerdanya pel reciclatge: dos mercats de segona mà a la vall dels luxes

Dones de Cerdanya pel reciclatge: dos mercats de segona mà a la vall dels luxes

Catalunya registra quatre morts atribuïbles a les temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb l’onada de calor

Catalunya registra quatre morts atribuïbles a les temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb l’onada de calor

Mor un ciclista en un accident a l'N-340, a Pallejà

Mor un ciclista en un accident a l'N-340, a Pallejà

L'encesa del peveter amb la Flama del Canigó a Manresa i l'inici de la Revetlla Infantil Sense Petards, en imatges

L'encesa del peveter amb la Flama del Canigó a Manresa i l'inici de la Revetlla Infantil Sense Petards, en imatges

Activitats de lleure per a adolescents

Activitats de lleure per a adolescents

L’escola FEDAC Manresa celebra deu anys d’intercanvis europeus amb el programa Erasmus+

L’escola FEDAC Manresa celebra deu anys d’intercanvis europeus amb el programa Erasmus+

Súria rep un reconeixement pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang

Súria rep un reconeixement pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang
Tracking Pixel Contents