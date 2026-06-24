Taller de cuina pels joves del Solsonès: "no tan sols els ensenyarem receptes; també els donarem les eines per ser creatius i sans"
Àlex Núñex, el xerf de Cal Poldo Xic, oferirà un curs per a joves del Solsonès que es volen emancipar
El cuiner i restaurador solsoní Àlex Núñez, de 38 anys i responsable de Cal Poldo XIc, prepara un curs de cuina adreçat a joves que volen emancipar-se. Tot i no ser lluny encara de la joventut, Núñez reconeix que la seva trajectòria als fogons ve de lluny i està marcada pel mestratge rebut a casa, especialment de la seva mare i àvia, en un entorn familiar on la cuina hi era molt present.
El projecte formatiu vol trencar amb la idea que cuinar en la vida quotidiana es redueix a opcions bàsiques i repetitives. L’objectiu és ampliar recursos i oferir eines pràctiques perquè els participants guanyin autonomia i confiança a la cuina.
El curs combinarà explicacions senzilles amb planificació setmanal i preparació de bases culinàries que permetin derivar diferents plats a partir d’una mateixa elaboració. En aquest sentit, Núñez ho resumeix així: “Farem unes xerrades molt senzilles per poder tenir una mica de planificació durant la setmana i llavors ho complementarem amb fer com bases d’aliments per poder diversificar i fer amb una mateixa base diferents receptes”.
La proposta inclourà nocions de cuina catalana i elaboracions bàsiques com sofregits, arrossos o plats de pasta, amb l’objectiu de treballar tècniques essencials que després es puguin aplicar a receptes diverses.
Segons el cuiner, l’objectiu és que els joves guanyin recursos reals per al dia a dia: “No es tracta només de donar-los nocions generals bàsiques de la cuina, sinó que amb plats com un arròs o una pasta ja tinguin eines per poder fer més d’una recepta”.
Núñez insisteix també en la importància de la planificació i l’alimentació equilibrada: “Si tens un bon ordre i una bona organització setmanal, tampoc és tan difícil portar a terme una bona alimentació que contingui de tot”.
El projecte es basa en la idea de treballar amb bases culinàries reutilitzables: “Tu pots fer unes bases i després durant la setmana les pots anar modelant amb plats molt diversos i diferents entre si”.
El cuiner de Cal Poldo XIc explica que la seva relació amb la cuina ve de la infància i de l’entorn familiar: “A casa cuinàvem molt. La mare i les àvies eren molt potents en aquest sentit”.E
El taller va adreçat a joves que s’emancipen. Quan arriba el moment de deixar la casa familiar i estrenar pis d’estudiants, molts es troben amb la cuina com a principal repte, i els plats ràpids solen convertir-se en el recurs habitual. Per revertir aquesta situació, el Casal Cívic i Comunitari de Solsona acull el Taller de Cuina i Convivència per compartir pis, una activitat gratuïta per a joves a partir de 16 anys que combina cuina i eines per a la convivència en habitatges compartits.
La iniciativa està impulsada per Ocells de Foc i l’Oficina Jove del Solsonès, amb places limitades i inscripció. El taller s’organitza en dos grups: un de matí, amb sessions els dies 23 i 30 de juny i 7 de juliol, i un de tarda, els dies 29 de juny, 6 i 13 de juliol, tots al Casal Cívic i Comunitari de Solsona.
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