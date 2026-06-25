Residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys: "Estem en situació crítica per falta de personal"
El centre ofereix habitatge de lloguer per facilitar la incorporació de nous treballadors a partir de mitjans de juliol
La residència d’avis gestionada per la fundació privada La Vall vinculada als ajuntaments de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers, així com a la parròquia del municipi, ha fet una crida per trobar nous professionals que permetin cobrir diverses vacants al centre durant les pròximes setmanes.
Els responsables de l’equipament alerten que la manca de personal qualificat s’ha convertit en un problema cada vegada més greu i asseguren que des de fa temps tenen dificultats per incorporar treballadors amb la titulació de gerocultor o gerocultora, una situació que afecta bona part del sector assistencial.
Segons expliquen des de la direcció del centre, actualment necessiten contractar entre dues i tres persones per cobrir places que han de quedar ocupades a partir de mitjans de juliol. La manca de candidatures ha portat la residència a buscar fórmules alternatives per fer més atractiva l’oferta laboral.
Entre les mesures adoptades destaca la possibilitat de disposar d’un habitatge de lloguer per als futurs treballadors, una iniciativa pensada especialment per facilitar l’arribada de professionals procedents d’altres municipis o comarques.
La fundació reconeix que el sector de les residències afronta dificultats estructurals a l’hora de captar professionals. Entre els factors que hi influeixen assenyalen les condicions salarials limitades i l’elevada exigència de la feina, especialment en l’atenció diària de persones grans amb diferents graus de dependència.
Davant aquesta situació, els responsables del centre han decidit impulsar una campanya de màxima difusió de les ofertes laborals amb l’objectiu d’arribar al major nombre possible de candidats abans de l’estiu. La incorporació dels nous professionals es considera prioritària per garantir la qualitat de l’atenció als usuaris i mantenir el funcionament habitual del servei.
La residència dona servei a persones grans del conjunt de la Vall de Lord i esdevé un equipament essencial per al territori. Per aquest motiu, la fundació confia que la crida permeti trobar els professionals necessaris i assegurar la cobertura de les places vacants en les properes setmanes.
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
- El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan
- Estabilitzat l'incendi d'Odèn que s'havia declarat en una zona de difícil accés