Sara Figueras: "Els terratrèmols no es poden predir i la clau és invertir en prevenció"
La solsonina cap de l'àrea de sismologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya apunta que és poc probable que hi hagi més sismes a la mateixa zona de Veneçuela i recorda que a Catalunya n'hi poden haver
La doctora en Ciències Físiques i cap de l’Àrea de Geofísica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), la solsonina Sara Figueras, ha recordat que actualment no existeixen eines que permetin predir amb precisió quan es produirà un terratrèmol, motiu pel qual les administracions han de centrar els esforços en la prevenció i la reducció dels possibles danys.
Amb les noticies que van arribant des de Veneçuela pels dos terratrèmols, Figueras ha explicat que “ja ens agradaria poder fer com amb la predicció meteorològica i dir que la setmana vinent hi haurà un terratrèmol en un lloc determinat, però això no es pot fer. No hi ha mitjans per fer predicció sísmica”. Davant aquesta limitació, la responsable de l’ICGC defensa que “tot el que es fa és previsió del risc, és a dir, avaluar quins danys poden provocar els terratrèmols i treballar per prevenir-ne les conseqüències”.
Segons Figueras, guanyadora del guardó de Ciència i Tecnologia dels Premis Regió7 l'any passat, aquesta prevenció es basa en diferents eines, entre les quals destaca la xarxa de vigilància sísmica de Catalunya, que funciona les 24 hores del dia. “Tenim desplegada una xarxa que monitoritza en temps real l’activitat sísmica del país i un sistema d’alerta que genera comunicats gairebé automàticament quan es registra un sisme”. La directora de l’ICGC també ha destacat la importància de les normes de construcció: “des dels anys setanta existeix una normativa de construcció sismoresistent d’obligat compliment. Qualsevol projecte ha de demostrar que incorpora les mesures necessàries per resistir els efectes d’un terratrèmol”, ha remarcat.
Sobre els sismes a Vençuela, l'experta solsonina ha explicat en què consisteix el Doblet sísmic. “Primer es va registrar un terratrèmol de magnitud 7,2 i, només 39 segons després, un altre de magnitud 7,5 pràcticament al mateix lloc. Quan dos sismes tan grans es produeixen en un interval tan curt de temps i en una mateixa zona, parlem d’un Doblet sísmic”,
Segons la directora de l’ICGC, aquesta circumstància va contribuir a incrementar els danys materials i personals. “És probable que molta gent hagués començat a moure’s o a sortir al carrer després del primer sisme quan va arribar el segon, encara més fort, i això va agreujar la situació”. Malgrat la magnitud dels moviments registrats, Figueras considera poc probable que la zona experimenti un altre terratrèmol de característiques similars a curt termini. “Les rèpliques són inevitables perquè la falla continua reajustant-se després de trencar, però que es produeixi un altre terratrèmol tan gran és molt menys probable”.
Catalunya, zona sísmica moderada
La responsable de l’ICGC també ha aprofitat per recordar que Catalunya és un territori amb activitat sísmica moderada, especialment a les zones del Pirineu, el Ripollès o les comarques gironines. En aquest sentit, ha avançat que el 2027 es commemorarà el sisè centenari de la gran crisi sísmica que va afectar les terres de Girona entre 1427 i 1428.
“Durant aquell període es van produir quatre grans terratrèmols amb magnituds estimades entre 5,5 i 6,5, i el més important va provocar més d’un miler de morts a Catalunya”, ha recordat. Aquells episodis continuen sent avui una referència per als estudis de risc sísmic que es desenvolupen al país.
Per això, Figueras insisteix que la millor estratègia continua sent reforçar la preparació davant possibles emergències. “S’ha d’invertir en prevenció. És l’única eina real que tenim per incrementar la seguretat de la població i minimitzar els efectes d’un futur terratrèmol”.
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