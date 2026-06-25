El Zoo del Pirineu fa 12 anys: "Necessitem més mans per atendre la fauna salvatge"
El centre d’Odèn reforça la tasca de rescat i educació ambiental mentre reivindica una major implicació ciutadana en la protecció dels animals
La Fundació Zoo del Pirineu commemora aquest any el seu 12è aniversari amb una crida a la ciutadania perquè se sumi al projecte com a nous socis i contribueixi a la recuperació i protecció de la fauna salvatge. L’entitat destaca que el suport de particulars és essencial per continuar desenvolupant la seva tasca de rescat, rehabilitació i sensibilització ambiental.
Dotze anys després de la seva inauguració, el centre manté intacta la missió amb què va néixer: ajudar els animals silvestres que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat. Al llarg d’aquest temps, la Fundació s’ha consolidat com un referent en el rescat i la conservació de la biodiversitat, combinant l’atenció directa als animals amb una intensa feina d’educació ambiental.
Des del Zoo del Pirineu assenyalen que, més enllà de l’assistència als animals, l’objectiu és conscienciar la societat sobre la necessitat de respectar els ecosistemes i afavorir una convivència més harmoniosa amb la natura. En aquest sentit, recorden que la millor notícia seria que algun dia deixessin de ser necessaris espais com aquest perquè tots els animals poguessin viure en llibertat sense requerir ajuda humana.
La Fundació també ha volgut aprofitar l’efemèride per expressar el seu agraïment a totes les persones que han fet possible el projecte durant aquests dotze anys: visitants, padrins, voluntaris, col·laboradors i socis que han contribuït a mantenir viva la iniciativa.
Malgrat la feina feta i els resultats assolits, els responsables del centre remarquen que encara queden nombrosos reptes per afrontar. Per aquest motiu, insisteixen en la necessitat de sumar nous suports que permetin continuar treballant per la protecció de la fauna salvatge i la preservació del patrimoni natural del territori.
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