Més de 7,4 milions del nou Pla d’Obres i Serveis 2025-2029 de la Generalitat per finançar 46 projectes al Solsonès
Municipis rurals com la Coma i la Pedra, Lladurs, Llobera, Moltosa i Riner rebran ajuts del programa per fer diverses millores
Regió7
El Solsonès rebrà més de 7,4 milions d’euros de la Generalitat a través de la nova convocatòria 2025-2029 del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). En el conjunt de Catalunya, el programa duplica el seu pressupost fins als 500 milions d’euros, després dels 250 milions de la convocatòria 2020-2024.
En aquesta nova edició, tots els municipis, els consells comarcals i les entitats municipals descentralitzades rebran subvenció fins a l’any 2029. Al Solsonès, la dotació servirà per finançar 46 projectes. Entre les actuacions previstes hi ha la renovació i millora local municipal de la Coma i la Pedra; l’adequació de l'entorn de la zona esportiva a Lladurs; rehabilitació de patis escolars a la llar d'infants de Llobera; instal·lar fibra òptica a la carretera de Castellfollit fins al nucli d'Enfesta, a Molsosa; i la millora de la mobilitat i seguretat viària a Riner
A més, les subvencions també arribaran a l’Entitat Municipal descentralitzada de Canalda, que rebrà 90.646 € per a l’abastament d'aigua potable en baixa de disseminats; i al Consell Comarcal del Solsonès, que obtindrà 512.195 €.
Més ajuts per als municipis rurals
Una de les novetats destacades és la incorporació d’una línia específica d’ajudes per als municipis rurals. En aquest cas, els municipis de menys de 2.000 habitants compten amb un import fix de 110.000 euros addicionals. Segons el Govern, aquesta mesura pretén reforçar els serveis públics locals, contribuir a revertir el despoblament i afavorir l’arrelament de la població en els entorns rurals. A més, els ajuntaments ja no han de competir entre ells per accedir a les subvencions.
El PUOSC, impulsat pel Departament de la Presidència a través de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb Aran, és un dels principals instruments de suport als municipis. Serveix per finançar obres de millora del territori i projectes vinculats a la dinamització econòmica local. Hi poden accedir els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals i també les mancomunitats, en aquest cas si els municipis que en formen part renuncien al pressupost assignat en favor d’un projecte comú.
Nou sistema de repartiment
El nou PUOSC estrena un nou sistema de repartiment de les subvencions en aquesta convocatòria. En el cas dels ajuntaments, l’import oscil·la entre els 400.000 i els 789.900 euros, mentre que els consells comarcals disposen d’una assignació fixa de 512.195,12 euros i les entitats municipals descentralitzades reben 375.000 euros.
Segons el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, aquest nou model representa un “canvi radical” respecte a convocatòries anteriors, tant pel volum de recursos com pel sistema de repartiment. El model unifica línies de subvencions, elimina la puntuació i estableix un règim de concurrència no competitiva, fet que dona més autonomia als ajuntaments.
Pel que fa al cofinançament, el percentatge que assumirà la Generalitat variarà segons la població de cada municipi: fins al 95% en municipis de fins a 1.000 habitants; el 90% entre 1.001 i 2.000; el 80% entre 2.001 i 5.000; el 75% entre 5.001 i 10.000; el 70% entre 10.001 i 50.000; i el 50% en municipis de més de 50.000 habitants.
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