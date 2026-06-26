Sindicat de l'Habitatge: "a Solsona es fan 42 desnonaments a l'any"
L'entitat avisa que vigilarà noves citacions per convocar mobilitzacions
La setmana passada una mobilització d’unes 50 persones va permetre aturar un desnonament al Solsonès, en una acció de protesta impulsada pel Sindicat de l’Habitatge de la comarca. L’entitat adverteix, però, que la situació és només temporal i que el cas pot reactivar-se quan es fixi una nova data judicial.
Els últims anys s’han registrat a Solsona una mitjana de 42 desnonaments anuals, segons dades de l’Ajuntament. Unes xifres que el Sindicat de l’Habitatge del Solsonès denuncia que passen “desapercebudes” i que reflecteixen, segons el col·lectiu, una problemàtica estructural d’accés a l’habitatge.
El portaveu del sindicat ha explicat la darrera actuació i ha subratllat el paper de la mobilització ciutadana: “Estem molt contents perquè era una família que es quedava al carrer, sense recursos i sense alternatives, perquè un empresari volia un pis lliure. Vam convocar la mobilització i es va aconseguir aturar”.
Tot i l’aturada, el col·lectiu insisteix que la situació és provisional: “És temporal, fins que tornin a donar una nova data i tornem a ser-hi. Però és una eina de pressió i de visibilització del conflicte”.
En aquest sentit, el portaveu defensa que l’habitatge ha de ser considerat un dret bàsic per davant de la lògica econòmica: “La casa va per davant de qualsevol benefici econòmic. És un dret fonamental, com la salut o l’alimentació. No podem permetre que es tracti només com un negoci d’inversió mentre es deixa gent al carrer”.
Pel que fa als perfils implicats, el sindicat apunta que hi ha diversitat de casos, des de petits propietaris fins a grans tenidors: “Hi ha de tot: des de petits propietaris fins a grans propietaris. Ens reunim cada dimarts per analizar totes les situacions i arriben casos molt diferents”.
L’entitat explica que treballa amb mediació en funció de cada situació: “Amb els petits propietaris intentem mediar i entendre les dues parts. Amb grans propietaris és més difícil perquè ho veuen com un negoci”.
En el cas concret aturat la setmana passada, el sindicat ja preveu tornar a mobilitzar-se si cal: “Estarem vigilants. Si arriba una nova citació, hi tornarem a ser”.
La mobilització, que va reunir una cinquantena de persones en dia feiner, ha estat valorada positivament pel col·lectiu: “Va ser un èxit veure aquesta solidaritat a Solsona. La família no va haver de passar la nit al carrer ni en un alberg”.
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