Solsona dona la nota amb un estiu ple de música, des del blues fins a l’òpera
El programa estival ofereix una vintena de propostes entre el 3 de juliol i el 22 d’agost i combina artistes de renom, talent local, sardanes, revetlles i activitats juvenils
Solsona tornarà a convertir-se aquest estiu en un gran escenari musical amb una nova edició de Solsona dona la nota, que arriba a la seva vint-i-quatrena edició amb prop d’una vintena de propostes repartides entre el 3 de juliol i el 22 d’agost. El programa combina concerts de figures destacades de l’escena musical, produccions de proximitat i activitats populars pensades per a tots els públics.
El regidor de Cultura, Albert Colell, destaca que la iniciativa manté els ingredients que l’han consolidat al llarg dels anys. “Continua fidel a la fórmula que el fa popular: la diversitat de gèneres, la combinació d’artistes consolidats amb formacions locals, la gratuïtat en la majoria de propostes i les entrades a preus simbòlics”, assenyala.
La programació arrencarà el 3 de juliol amb el 46è Cicle de concerts d’estiu, organitzat conjuntament per l’Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura. Una de les principals novetats d’enguany és l’ampliació del cicle amb un quart concert, previst per al 21 d’agost.
El primer recital tindrà com a protagonistes el compositor i pianista Albert Guinovart i la Cobla Marinada. La proposta, que es podrà veure al Teatre Comarcal, fusionarà cobla i piano amb peces del mateix Guinovart, Marc Timón i George Gershwin. El concert inclourà també algunes de les cançons més conegudes de Mar i cel, una de les obres més populars del músic català.
Una setmana després, el 10 de juliol, serà el torn de l’Orquestra Jezz Club amb l’estrena de Berlín, París, Solsona. La formació dirigida per Javier Juanco presentarà una producció pròpia que farà viatjar el públic per la música popular europea dels anys previs i posteriors a la Segona Guerra Mundial. El repertori inclourà des del cabaret berlinès fins a la chanson francesa i el jazz manouche, amb arranjaments originals creats expressament per a l’espectacle.
El 31 de juliol arribarà una de les cites destacades del programa amb l’actuació de Lluís Coloma Trio i Blue Lou Marini. El pianista barceloní, reconegut internacionalment dins l’escena del blues i el boogie-woogie, compartirà escenari amb el llegendari saxofonista que va formar part dels Blues Brothers, Blood, Sweat & Tears i la banda de James Taylor. El concert promet una combinació de composicions pròpies i clàssics del gènere carregats d’energia.
La cloenda del cicle tindrà lloc el 21 d’agost amb Una nit a l’òpera, una producció de Camerata Granados dirigida per Pau Romero-Andreu. Les sopranos Tània Matas i Ana Arias, juntament amb el baríton Iago Garcia, interpretaran algunes de les àries més emblemàtiques de la història de l’òpera en un recorregut per obres de Verdi, Mozart, Rossini, Bizet, Délibes i Offenbach.
Més enllà dels concerts del cicle d’estiu, la programació inclou altres activitats plenament consolidades dins l’agenda estival de la ciutat. El Cap de Setmana Jove, organitzat per Joventut Solsonina el 18 de juliol, reunirà les actuacions del solsoní Marc Anglarill, Oxigen Band i el DJ de Flaix FM Sergi Domene.
Les tradicionals revetlles dels dissabtes a la plaça del Camp tornaran a ser un dels grans punts de trobada de l’estiu. Entre el 4 de juliol i el 22 d’agost hi actuaran formacions com Stresband, Duo Caramelo, Joan Vilandeny i Elisabeth Majoral. Paral·lelament, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona protagonitzarà quatre ballades de sardanes repartides entre els mesos de juliol i agost en diferents places del nucli antic.
Amb aquesta oferta diversa, Solsona referma la seva aposta per acostar la música a tots els públics i convertir els mesos d’estiu en una celebració cultural oberta a la ciutadania i als visitants.
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