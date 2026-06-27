Quan el cuscús es troba amb el pa de pagès: Solsona obre una finestra al Marroc a través de la cuina
Un taller gratuït al casal Xavier Jounou proposa un viatge gastronòmic i cultural per descobrir les receptes, les tradicions i les històries del país nord-africà
La cuina té la capacitat de trencar fronteres i d'apropar cultures aparentment allunyades. I és precisament aquesta la proposta que arriba a Solsona el pròxim 30 de juny: una trobada on la cultura solsonina i la del Marroc es donaran la mà al voltant dels fogons per compartir receptes, sabors i experiències.
El casal cívic i comunitari Xavier Jounou acollirà el taller «Tast de sabors i receptes del Marroc», una activitat que convertirà la gastronomia en una porta d'entrada al coneixement d'un país ric en tradicions culinàries i en una oportunitat per fomentar la convivència i l'intercanvi entre persones de procedències diverses.
La iniciativa està impulsada per la cooperativa L'Arada dins del cicle Arts i oficis i en el marc de L'Actua, i serà conduïda per l'Associació de Dones i Integració Sociocultural (ADIS), amb la col·laboració de l'Associació de Dones del Solsonès.
Més enllà d'un simple curs de cuina, l'activitat es planteja com una experiència compartida. Les participants elaboraran algunes de les receptes més representatives de la gastronomia marroquina, però també tindran l'oportunitat de descobrir les històries, els costums i els significats que sovint s'amaguen darrere de cada plat.
Un dels elements singulars de la proposta és l'ús de farines de Territori de Masies, un ingredient de proximitat que simbolitza, d'alguna manera, la trobada entre dos mons. Productes del Solsonès es posaran al servei de receptes nascudes a l'altra riba de la Mediterrània per demostrar que la cuina també és un espai de diàleg i d'enriquiment mutu.
El Marroc comparteix amb Catalunya una tradició mediterrània, en què els àpats són moments de reunió i de transmissió de coneixements entre generacions. Espècies, pans, dolços i preparacions elaborades amb paciència formen part d'un patrimoni gastronòmic que, durant unes hores, es podrà descobrir i degustar a Solsona.
L'activitat és gratuïta, tot i que les places són limitades. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 28 de juny a través del correu electrònic de L'Arada o per telèfon.
La proposta torna a posar de manifest el paper de la gastronomia com un llenguatge universal capaç de generar espais de convivència, de despertar la curiositat i de fer que, almenys per una tarda, Solsona i el Marroc comparteixin una mateixa taula.
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