El comerç del barri antic de Solsona s'aboca al repte del relleu generacional: 26% de jubilacions en cinc anys
L’estudi del comercial local detecta diferències entre zones, amb millors resultats al Passeig i a la carretera de Manresa
El Barri Antic de Solsona concentra el principal repte de relleu generacional del teixit comercial de la ciutat, segons les dades de l’Enquesta del Clima Comercial de Solsona, realitzada per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. L’estudi indica que un 26% dels titulars dels establiments d’aquesta zona preveu jubilar-se en els pròxims cinc anys, una xifra que situa el centre històric com l’àmbit amb més necessitat de continuïtat empresarial a curt termini.
Malgrat aquest escenari, el Barri Antic també destaca positivament pel seu alt nivell de coneixement de les campanyes de dinamització, especialment la iniciativa Mà en Mà, que arriba al 88% dels establiments, una de les dades més elevades del conjunt de la ciutat.
La valoració de les zones comercials
L’informe sobre el comerç de Solsona posa de manifest, a més, importants diferències entre zones. Els establiments situats a Cissa, a la carretera de Manresa i al Passeig i rodalia són els que obtenen millors valoracions globals de l’any, amb una percepció més favorable de l’evolució econòmica i unes expectatives més estables de futur.
Aquests mateixos àmbits també són els que registren un major accés a la informació sobre campanyes, formació i activitats de dinamització, fet que es tradueix en una participació més elevada en les iniciatives impulsades per les entitats del sector.
En canvi, les zones de la Ctra. de Torà i rodalies, la Bòfia i l’avinguda del Pont, així com la carretera de Sant Llorenç, presenten els resultats més discrets tant en valoració de l’activitat com en recepció d’informació i implicació en les accions comercials.
L’estudi apunta que aquestes diferències territorials condicionen el comportament del teixit comercial de la ciutat i posen sobre la taula la necessitat d’adaptar les estratègies de dinamització a les particularitats de cada zona per reforçar la cohesió i la competitivitat del conjunt del sector.
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