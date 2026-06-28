Quan les flors escriuen versos: Nina da Luna transforma 'Magha' en una experiència artística a Solsona
La creadora solsonina exposa a l’Artesana peces originals inspirades en el llibre Magha. La màgia et brolla des de dins, una proposta que combina poesia, flors premsades, fotografia i objectes interactius per reivindicar la connexió entre la natura i el món interior
La creadora solsonina Nina da Luna exposa fins al 29 d’agost a l’Artesana una mostra formada per 16 peces originals inspirades en Magha. La màgia et brolla des de dins, el seu darrer llibre. La proposta combina diferents llenguatges artístics i convida el públic a establir una connexió íntima amb el seu univers creatiu.
L’autora explica que prefereix definir-se com a creadora abans que limitar-se a una sola disciplina. “No m’agrada limitar-me gens. Utilitzo els versos, els aforismes, la música, els quadres o les pintures. Crec que creadora és el que més s’ajusta al que faig”. L’exposició, està formada principalment per quadres que integren versos manuscrits i flors premsades. Segons Da Luna, cada peça és el resultat d’un procés artesanal que comença amb la recollida i el tractament de les plantes. “Les flors acompanyen el missatge de l’escrit. No és una composició aleatòria, sinó que tot està vinculat al significat del text”, explica.
A més dels quadres, la mostra inclou altres objectes artístics singulars, com un mirall amb un text escrit a mà i un oracle elaborat artesanalment. “M’agrada que la persona que visita l’exposició se senti partícep de l’experiència, que no tingui una actitud només contemplativa, sinó que formi part del joc i del viatge”.
La proposta neix directament de la última publicació de la creadora solsonina, Magha. La màgia et brolla des de dins, i recull bona part dels llenguatges que caracteritzen l’obra de l’artista. “L’exposició viu molt del llibre. Hi reuneixo la fotografia, l’escriptura i les flors premsades per transmetre el missatge central de l’obra, que és vincular qui som en essència amb la natura”, destaca.
Aquest missatge és també el fil conductor d’una trajectòria artística marcada per la recerca interior. “Intento que, a través de la creativitat, viatgem cap a dins. No visualitzo un art que no passi per sota la pell o que no provoqui un viatge introspectiu”, argumenta Da Luna.
Deu primers dies de contacte amb el públic "amb emoció"
Els primers dies de la mostra han estat positius. L’autora assegura que la resposta del públic ha superat les expectatives. “El dia de la inauguració va venir força gent i he vist que les persones connecten amb elles mateixes a través de les obres. Hi ha emoció i molta gent se sent reflectida en el que hi llegeix”, comenta.
Da Luna remarca que la mostra ha estat concebuda específicament per a l’Artesana i que no itinerarà a altres espais. “Està feta expressament per a l’Artesana. Crec molt en aquest projecte perquè representa uns valors completament afins amb el missatge de l’exposició”, conclou.
La mostra es pot visitar fins al 29 d’agost i ofereix una immersió en l’univers creatiu de l’artista a través de la paraula, la imatge, la sensibilitat i l’emoció, sempre vinculades a la natura i al coneixement interior.
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