Un estiu de contes als barris de Solsona
El cicle Freqüència de barri oferirà cinc sessions gratuïtes durant el juliol i sortejarà entrades al Tibidabo i un lot de llibres entre els participants
Els contacontes tornaran a recórrer els barris de Solsona tots els divendres de juliol amb una nova edició de Freqüència de barri, una proposta familiar que arriba consolidada després de cinc anys i que enguany incorpora novament un sorteig d'obsequis per incentivar la participació dels infants.
La iniciativa, impulsada per la regidoria de Drets Socials a través dels Serveis Socials i la Biblioteca Carles Morató, celebrarà la seva sisena edició amb cinc sessions gratuïtes que tindran lloc cada divendres a les set de la tarda en diferents espais dels barris de la ciutat.
L'objectiu del programa és apropar la cultura als barris, fomentar la lectura entre els més petits, afavorir la relació entre els diferents veïnats i donar a conèixer els serveis que ofereix la Biblioteca Carles Morató.
La programació començarà el 3 de juliol al barri de Torregassa, on Mon Mas explicarà contes de bruixes, ogres i monstres per jugar amb les emocions i la por. El 10 de juliol serà el torn de Roser Serra, a la pista poliesportiva de la Creu de Sant Joan, amb històries centrades en la convivència i els vincles entre les persones.
El 17 de juliol, Sherezade Bardají visitarà el parc infantil de la Cabana del Geli amb una proposta protagonitzada per un personatge capaç de volar sense ales. La setmana següent, el 24 de juliol, Carles Alcoy narrarà relats de bèsties i animalons al costat del parc infantil del Camp del Molí. El cicle es tancarà el 31 de juliol al barri de la Plana amb Patrícia McGill i els seus "contes arrugats", històries que passen de generació en generació i travessen boscos, mars i muntanyes.
En cas de pluja, totes les sessions es traslladaran a la Biblioteca Carles Morató.
L'activitat s'adreça a infants nascuts entre els anys 2014 i 2023 i a les seves famílies. Com en les darreres edicions, els participants podran recollir un passaport a la biblioteca o a les primeres sessions. Cada assistència quedarà segellada i els infants que participin com a mínim en tres contacontes entraran en el sorteig de dos premis: quatre entrades per al parc d'atraccions del Tibidabo —per a dos adults i dos infants— i un lot de llibres. El sorteig es farà el 6 d'agost, després que els passaports s'hagin retornat abans del dia 5.
La bona resposta del públic en les edicions anteriors avala la consolidació de Freqüència de barri dins la programació estiuenca de Solsona. L'any passat, el cicle va reunir una mitjana de més de vuitanta assistents a cada sessió, confirmant l'interès per una proposta que combina cultura, lectura i convivència als espais públics dels barris.
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