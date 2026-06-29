Fira del Drap Piteu de Sant Llorenç: més activitats, més medieval
Sant Llorenç de Morunys celebrarà el 4 i 5 de juliol la vuitena edició del certamen amb l'ampliació del mercat medieval, conferències, visites guiades, música, jocs tradicionals i una sortida etnobotànica
Sant Llorenç de Morunys tornarà a fer un viatge al seu passat medieval el cap de setmana del 4 i 5 de juliol amb la celebració de la VIII edició de la Fira del Drap Piteu, una cita ja consolidada que aquest any incorpora diverses novetats, entre les quals destaca l'ampliació del Mercat Medieval més enllà del recinte emmurallat.
El certamen, hereu de l'antiga Fira Occitano-Càtar, reivindica els orígens tèxtils de la vila, quan bona part dels seus habitants es dedicaven a la fabricació del drap piteu. Durant dos dies, el nucli antic es convertirà en un escenari medieval amb activitats culturals, divulgatives i familiars.
Una de les principals novetats d'aquesta edició serà precisament l'ampliació del mercat, que reunirà més d'una trentena de parades d'artesania, alimentació, joieria, fusta i tèxtil repartides per tot el centre històric i també en espais situats a fora muralles. El mercat obrirà dissabte a les deu del matí i romandrà actiu fins al migdia de diumenge.
El programa inclou també nombroses propostes per a tots els públics. Dissabte, el claustre de l'església acollirà jocs tradicionals de fusta durant el matí i la tarda, mentre que es faran dues visites guiades gratuïtes per descobrir la capella de la Pietat i el retaule gòtic del segle XV, així com el passat tèxtil de la vila al Museu-Centre d'Interpretació de la Vall de Lord. La visita a la capella requereix inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme.
La tarda estarà dedicada a la divulgació amb dues conferències a la plaça de l'Om. Emma Rojas parlarà sobre l'ofici de pastora i els reptes actuals del sector, mentre que la historiadora Mireia Comas oferirà una ponència sobre el treball femení a la Catalunya medieval. La jornada acabarà amb el concert de música tradicional "Sona viola sona", interpretat per Christian Simelio i Marc Torrent a la plaça Major.
El diumenge començarà amb una sortida etnobotànica guiada per Romi Lamolla, amb inscripció prèvia a través de la plataforma Entrades Solsonès. Al llarg del matí es repetiran les visites guiades, els Bastoners de Berga recorreran les places del poble amb els seus balls tradicionals i la plaça de l'Om acollirà una exhibició de puntaires.
El programa complet de la Fira del Drap Piteu es pot consultar als canals oficials de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i de l'Associació de Turisme de la Vall de Lord.
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