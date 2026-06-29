L'estiu deixa l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona sense cases d'acollida per als gats rescatats
L'entitat busca particulars que vulguin convertir temporalment casa seva en una llar de recuperació per als animals malalts, orfes o atropellats
Arriba l'estiu i canvien els hàbits laborals i d'oci i la població rebaixa la conscienciació vers les tasques socials i solidàriers. Tant és així que l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona ha fet una crida urgent per trobar nous particulars disposats a convertir casa seva en una casa d'acollida temporal per a gats que necessiten recuperar-se. L'entitat alerta que l'estiu és, alhora, l'època en què arriben més animals vulnerables i el moment en què disposa de menys famílies voluntàries per atendre'ls.
Segons expliquen des de l'associació, durant aquests mesos augmenten els casos de gatons d'entre dos i tres mesos, nascuts a la primavera, que arriben malalts, han perdut la mare o han estat atropellats. Molts d'ells necessiten passar un període de quarantena o de recuperació abans de poder ser donats en adopció.
"L'estiu és quan més cases d'acollida necessitem i, paradoxalment, és quan menys en tenim", lamenta l'entitat en un missatge en què també adverteix que actualment es troba saturada de casos.
Per aquest motiu, l'associació demana persones que puguin oferir una llar temporal als animals. Les cases més adequades són aquelles que no tenen altres gats o que disposen d'un espai independent on els felins puguin romandre aïllats mentre es recuperen.
L'Associació en Defensa dels Animals de Solsona és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit local, integrada exclusivament per voluntaris, que treballa per a la protecció i la cura dels animals. El seu finançament prové principalment de les quotes dels socis, padrins i simpatitzants, així com de donatius puntuals i dels recursos que obté a través de les diferents activitats que organitza al llarg de l'any.
L'entitat defensa els drets dels animals i promou la seva integració responsable i cívica en la societat. En aquest sentit, recorda que les cases d'acollida són una peça clau de la seva tasca, ja que permeten que els animals rescatats es recuperin en un entorn segur mentre reben les cures necessàries abans de trobar una família definitiva.
Davant l'augment de rescats propi de l'estiu, l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona fa una nova crida a ampliar la xarxa de famílies d'acollida perquè cap gat hagi de quedar-se sense l'atenció que necessita per falta d'una llar temporal.
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