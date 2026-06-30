Associació animalista de Solsona: "Ens agradaria que els gats malalts poguessin viure en una casa i no en una gàbia"
L'Associació en Defensa dels Animals de Solsona alerta que l'estiu deixa sense cases d'acollida els gats rescatats i demana més famílies disposades a acollir-los temporalment
L'arribada de l'estiu torna a posar contra les cordes l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona. L'entitat assegura que les llars dels voluntaris estan completament plenes i que cada vegada li costa més trobar particulars disposats a convertir casa seva en una llar d'acollida temporal per als gats rescatats del carrer.
Actualment, la protectora té una dotzena de gats sota la seva responsabilitat, entre els quals hi ha una gata amb tres cadells, animals malalts i diversos casos d'abandonament. La situació obliga els voluntaris a assumir la major part dels rescats a casa seva, una situació que consideren insostenible. "Ja no tenim lloc. Tots els voluntaris tenim animals a casa i estem completament saturats. També disposem d'un petit espai on podem tenir alguns gats, però també està ple", explica Alejandra Balceda, membre de l'associació.
Entre els casos que atenen hi ha una gata amb leucèmia felina que fa més d'un any que espera una família. "Va aparèixer amb un collar, així que segurament havia tingut propietari. Com que està malalta no pot tornar al carrer perquè podria contagiar altres gats, però tampoc ningú la vol adoptar", lamenta.
L'entitat també té cura d'una gata que va parir dins el recinte d'un restaurant. "Ens van avisar quan els cadells acabaven de néixer i els vam recollir. Ara els petits ja estan preparats per ser adoptats", explica Balceda.
Un altre dels casos correspon a tres gates abandonades en un pis. "El propietari va marxar de casa i les va deixar tancades. En aquest cas, l'Ajuntament i els Serveis Socials se'n van fer responsables".
La protectora també atén gats atropellats o amb malalties infeccioses que no poden tornar a les colònies felines. "Tenim un gat feral que va arribar atropellat i és positiu en una malaltia contagiosa. S'ha recuperat físicament, però no el podem retornar al carrer perquè seria un risc per a la resta d'animals i tampoc es podrà donar mai en adopció. És una situació sense sortida", segons ha explicat Balceda.
Balceda assegura que el principal problema no és que durant l'estiu hi hagi menys implicació dels voluntaris habituals, sinó que no n'hi ha de nous. "Sempre som els mateixos quatre o cinc. Hi ha persones que ens ajuden alimentant les colònies, però les que assumim els animals a casa som molt poques".
Segons la voluntària, durant els mesos d'estiu encara és més complicat trobar famílies disposades a acollir gats. "Molta gent se'n va de vacances o no vol assumir aquest compromís temporal i això ens deixa completament desbordats".
L'associació calcula que, sumant els voluntaris que gestionen les colònies felines, són una desena de persones implicades en la cura dels gats. Per aquest motiu, fa una crida a la ciutadania perquè s'animi a oferir llars d'acollida. "No demanem que la gent adopti definitivament tots els animals. Moltes acollides són temporals, només fins que els cadells troben una família".
En el cas dels gats adults malalts, però, la situació és més complicada. "Hi ha animals que ningú adoptarà perquè tenen leucèmia o altres malalties. Com a mínim, ens agradaria que el temps que els queda de vida el poguessin passar en una casa i no dins d'una gàbia", conclou.
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