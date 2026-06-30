Cicle Cromàtic: un aparador pel talent artístic del Solsonès
El Consell Comarcal seleccionarà els projectes que s'exhibiran aquesta tardor a la Sala Francesca de Llobera i manté oberta la convocatòria fins al 14 d'agost
El Consell Comarcal del Solsonès ha obert una nova convocatòria del Cicle Cromàtic, una iniciativa destinada a donar visibilitat als artistes visuals de la comarca i a promocionar la seva obra. Les persones interessades podran presentar les seves propostes entre el 29 de juny i el 14 d'agost per optar a exposar aquesta tardor a la Sala Francesca de Llobera.
El projecte, impulsat amb el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la col·laboració del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol consolidar un espai de referència per a la creació artística local i fomentar la projecció dels creadors del Solsonès.
La convocatòria està oberta a artistes majors d'edat empadronats en qualsevol municipi de la comarca, així com a col·lectius sense personalitat jurídica sempre que almenys un dels seus membres resideixi al Solsonès.
El cicle no limita les disciplines artístiques i hi poden participar creadors de dibuix, pintura, escultura, fotografia, audiovisual o qualsevol altra expressió de les arts visuals.
La participació és gratuïta i les candidatures s'han de presentar exclusivament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal. Cada artista o col·lectiu podrà presentar una única proposta, que haurà d'anar acompanyada d'una memòria explicativa amb una extensió màxima de quatre pàgines.
Les exposicions seleccionades es programaran durant els mesos d'octubre i novembre a la Sala Francesca de Llobera, situada a la seu del Consell Comarcal del Solsonès. Cada mostra romandrà oberta al públic durant dos caps de setmana, amb horari de visita d'11 a 14 hores i de 17 a 20 hores.
Amb aquesta nova edició del Cicle Cromàtic, el Consell Comarcal reafirma la seva aposta per la promoció del talent de proximitat i per oferir als artistes del Solsonès una plataforma des d'on donar a conèixer la seva obra i establir un vincle directe amb el públic.
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