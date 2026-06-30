El Club de Futbol Solsona rep l'homenatge de l'Ajuntament després d'una temporada històrica
Les campiones de Segona tanquen el curs amb l'ascens a Primera i un balanç espectacular: 25 victòries, un empat i cap derrota
L'Ajuntament de Solsona ha ofertuna recepció instit ucional al primer equip femení del CF Solsona per reconèixer una temporada que ja forma part de la història de l'esport local. Les escapulades s'han proclamat campiones de lliga i han aconseguit l'ascens a Primera Divisió femenina després de completar un campionat gairebé perfecte.
L'equip ha tancat la temporada amb uns registres extraordinaris: 25 victòries, un empat i cap derrota, amb 152 gols marcats i només nou d'encaixats. A més, s'ha convertit en l'únic conjunt invicte dels set grups de la Segona Divisió femenina.
L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha destacat durant l'acte que aquest èxit "va molt més enllà d'un triomf esportiu", ja que contribueix a donar visibilitat a les competicions femenines de futbol i converteix les jugadores en un referent per a moltes nenes i joves. També ha remarcat el valor simbòlic de la fita, ja que és el primer campionat de lliga de futbol onze femení que celebra la ciutat.
Per la seva banda, el regidor d'Esports, Joan Parcerisa, ha fet un repàs de la temporada i ha elogiat la constància, el compromís i el treball col·lectiu d'un equip que ha signat un curs impecable.
En representació del cos tècnic, l'entrenador Lucas Gallego ha agraït la implicació de les jugadores des del primer dia i ha posat en relleu la bona sintonia que hi ha hagut entre la plantilla i el club al llarg de tota la temporada. El president del CF Solsona, Manel Planes, també ha aprofitat la recepció per expressar l'agraïment al consistori pel suport dispensat a l'entitat.
L'homenatge ha posat el punt final a la ronda de reconeixements esportius que l'Ajuntament ha dut a terme aquesta temporada i ha servit per celebrar un ascens que consolida el creixement dels equips femenins de futbol a Solsona i obre una nova etapa per a l'equip a la màxima categoria territorial.
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