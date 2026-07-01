Debat al Solsonès: una economia social i solidària des dels pobles
El santuari d'El Miracle acollirà a final de juliol el Festival ESS sota el lideratge de la Cooperativa L'Arada amb debats i activitats culturals
El Solsonès acollirà aquest estiu una nova edició del FESS Rural, el festival dedicat a l'Economia Social i Solidària, que enguany posarà el focus en el paper d'aquest model econòmic per impulsar el desenvolupament dels pobles i enfortir la vida comunitària als territoris rurals. La cita tindrà lloc els dies 31 de juliol i 1 d'agost i comptarà amb la implicació de diverses iniciatives de la comarca agrupades en el projecte Actua de l'Arada, que exerciran d'amfitriones.
L'organització ja ha avançat alguns dels participants del programa. La inauguració comptarà amb el cantautor Feliu Ventura, que conversarà amb la divulgadora i activista Vanesa Freixa. Una altra de les activitats destacades serà el vermut literari, protagonitzat per l'escriptora Mar Camps, autora de No vingueu al poble a reposar, en un diàleg amb l'activista cultural Roser Vernet.
Aquesta setena edició vol obrir un espai de reflexió sobre la capacitat de l'Economia Social i Solidària per donar resposta als reptes actuals del món rural. El programa inclou debats al voltant de qüestions com la pagesia, el cooperativisme, la transició energètica o el model de cures, amb l'objectiu de generar espais d'intercanvi entre professionals, entitats i ciutadania.
Més enllà de les taules de debat, el festival oferirà una programació oberta a tots els públics amb concerts, propostes narratives, activitats infantils, tallers i espais de restauració. També hi haurà una fira amb artesans i projectes vinculats a l'economia social, que es convertirà en un dels principals punts de trobada de la cita.
L'organització ha obert el període de preinscripció perquè cooperatives, entitats i iniciatives interessades puguin participar a l'espai firal, que tornarà a reunir projectes d'arreu del territori vinculats a aquest model econòmic alternatiu.
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