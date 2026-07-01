Saps quina és la història del drap piteu que dona nom a una fira de Sant Llorenç de Morunys?
El municipi celebra un certamen medieval aquest cap de setmana, en homenatge a la peça de llana que els habitants confeccionaven segles enrere
La història de Sant Llorenç de Morunys es pot explicar a través d’un objecte singular i únic, el drap piteu. Es tracta d’una peça de llana resistent que es fabricava històricament en aquesta població de la Vall de Lord i que servia principalment per a fer peücs, capes de pastor i mantes de traginer. Durant segles, va marcar l’economia del municipi, tant per la seva fabricació com en la comercialització, i avui el seu record es conserva amb la Fira del Drap Piteu. El certamen, que se celebra aquest cap de setmana, és una oportunitat única per descobrir el passat tèxtil d’aquesta població situada a pocs minuts de l’estació del Port del Comte.
Les persones que no hagin visitat mai aquesta població, situada al Prepirineu central, la descobriran vestida de medieval, tenint en compte que per explicar els orígens del drap piteu cal remuntar-se uns quants segles enrere. La història diu que la confecció del drap piteu al municipi va començar durant l’Edat Mitjana i durant molts anys l’economia local va girar al voltant de la seva confecció, tenint en compte que prop del 80% dels habitants es dedicaven a aquest sector, des de la cria i la tradició d'esquilar les ovelles per obtenir la llana fins a la confecció i la comercialització del producte. Les famílies més benestants eren les que comercialitzaven amb el drap piteu, tant al poble com fora.
Partint d’aquest llegat, la fira ofereix tot tipus d’activitats per reviure aquell passat tèxtil i, al mateix temps, assaborir productes locals i de proximitat. De fet, una de les principals novetats d’aquesta edició és l’ampliació del Mercat Medieval, que reunirà més d’una trentena de parades d’artesania, alimentació, joieria, fusta i tèxtil, distribuïdes pel centre històric i també en espais situats fora de les muralles.
El programa inclou nombroses propostes per a tots els públics. Dissabte al matí, el claustre de l’església, acollirà jocs tradicionals de fusta durant tot el dia i es faran dues visites guiades gratuïtes per descobrir la capella de la Pietat i el retaule gòtic del segle XV, així com el passat tèxtil de la vila al Museu-Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. La tarda estarà dedicada a la divulgació amb dues conferències sobre els reptes actuals de la ramaderia, i diumenge al matí, els Bastoners de Berga recorreran les places del poble amb els seus balls tradicionals.
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