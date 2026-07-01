Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi OscaAccident autobús LleidaC-55Terapeuta dels AndicKids&Us ManresaMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Olius-Altlètic Pi, un Dream Team solsoní

L'equip de futbol sala completa una temporada amb tres títols i posa punt final a una trajectòria que l'ha convertit en un dels equips més llorejats de la història de la Lliga Comarcal

L'equip de fubol sala de l'Olius-Atlètic Pi

L'equip de fubol sala de l'Olius-Atlètic Pi / CCS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L'Olius-Atlètic Pi ha tancat una de les etapes més exitoses del futbol sala al Solsonès amb un darrer títol que posa el colofó a una trajectòria brillant. L'equip es va proclamar campió de la 25a edició de les 12 Hores de Futbol Sala després de superar El Punxo de Navès en una final decidida a la tanda de penals (6-5), després que el temps reglamentari acabés amb empat a un (1-1), tal com ha informat el Consell Comarcal.

La victòria suposa el tercer títol de la temporada 2025-2026 per al conjunt olianès, que ja havia conquerit la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès i havia estat l'equip menys golejat del campionat. El club ha anunciat que aquesta serà la seva darrera participació a la competició, fet que converteix aquest èxit en un comiat immillorable.

La final va estar marcada per la igualtat entre els dos equips. Cap dels dos va aconseguir desfer l'empat durant el temps reglamentari i el títol es va acabar decidint des del punt de penal, on l'Olius-Atlètic Pi va mostrar més encert per imposar-se per un ajustat 6 a 5.

En el partit pel tercer i quart lloc, el FS Llobera també va necessitar la tanda de penals per superar el seu rival i assegurar-se la tercera posició del torneig.

A nivell individual, Ferran Xandri va acabar com a màxim golejador de les 12 Hores amb cinc dianes, mentre que el FS Llobera va rebre el guardó d'equip menys golejat del torneig després de completar la fase regular sense encaixar cap gol.

Les 12 Hores van servir també per posar punt final a la temporada de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès i lliurar els diferents reconeixements del curs. En la competició de lliga, l'Olius-Atlètic Pi va aixecar el títol amb 36 punts, tres més que El Punxo de Navès, segon classificat, mentre que el FS Llobera va completar el podi amb 25 punts. Sam Fernández va ser distingit com a màxim golejador de la lliga amb 31 gols i l'Olius-Atlètic Pi va tornar a destacar en defensa, tancant la temporada amb només 16 gols encaixats.

Pel que fa al Torneig de Copa, el títol va ser per al FS Solsona–Instal·lacions XDM, que va culminar una trajectòria regular durant tota la competició.

La consellera comarcal d'Esports, Isa Pujol, va destacar les millores introduïdes aquesta temporada en la gestió de la lliga, entre les quals la posada en marxa de l'aplicació oficial del campionat. Tot i valorar positivament aquest pas, va assenyalar que "cal continuar treballant per seguir millorant la competició i donar resposta als nous reptes que planteja una lliga plenament consolidada".

Notícies relacionades

Amb la retirada anunciada de l'Olius-Atlètic Pi, la Lliga Comarcal perd un dels equips més dominadors dels darrers anys. El conjunt deixa un palmarès destacat i una trajectòria que el situa entre els referents de la història recent del futbol sala amateur al Solsonès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
  2. La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
  3. Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
  4. Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
  5. L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
  6. El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
  7. L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'
  8. Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els seus controls a la carretera: "A la que portes deu minuts tothom s'avisa"

Copernicus alerta que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024

Copernicus alerta que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024

Traslladat a l'hospital un treballador intoxicat a la deixalleria de Puigcerdà

Traslladat a l'hospital un treballador intoxicat a la deixalleria de Puigcerdà

Almenys 35 ferits, quatre de molt greus, en el xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a Lleida

Almenys 35 ferits, quatre de molt greus, en el xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a Lleida

La Catalunya Central es lleva olorant el fum d'un incendi de l'Aragó

La Catalunya Central es lleva olorant el fum d'un incendi de l'Aragó

Vigila on inverteixes: Carlos Galán explica per què comprar una casa a la platja o a la muntanya pot ser un error financer

Vigila on inverteixes: Carlos Galán explica per què comprar una casa a la platja o a la muntanya pot ser un error financer

Debat al Solsonès: una economia social i solidària des dels pobles

Debat al Solsonès: una economia social i solidària des dels pobles

Consorci Alt Urgell Cerdanya, un ens transversal al Pirineu ara amb premi

Consorci Alt Urgell Cerdanya, un ens transversal al Pirineu ara amb premi

Sant Llorenç de Morunys, festa final de la Lliga de Bitlles

Sant Llorenç de Morunys, festa final de la Lliga de Bitlles
Tracking Pixel Contents