Olius-Altlètic Pi, un Dream Team solsoní
L'equip de futbol sala completa una temporada amb tres títols i posa punt final a una trajectòria que l'ha convertit en un dels equips més llorejats de la història de la Lliga Comarcal
L'Olius-Atlètic Pi ha tancat una de les etapes més exitoses del futbol sala al Solsonès amb un darrer títol que posa el colofó a una trajectòria brillant. L'equip es va proclamar campió de la 25a edició de les 12 Hores de Futbol Sala després de superar El Punxo de Navès en una final decidida a la tanda de penals (6-5), després que el temps reglamentari acabés amb empat a un (1-1), tal com ha informat el Consell Comarcal.
La victòria suposa el tercer títol de la temporada 2025-2026 per al conjunt olianès, que ja havia conquerit la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès i havia estat l'equip menys golejat del campionat. El club ha anunciat que aquesta serà la seva darrera participació a la competició, fet que converteix aquest èxit en un comiat immillorable.
La final va estar marcada per la igualtat entre els dos equips. Cap dels dos va aconseguir desfer l'empat durant el temps reglamentari i el títol es va acabar decidint des del punt de penal, on l'Olius-Atlètic Pi va mostrar més encert per imposar-se per un ajustat 6 a 5.
En el partit pel tercer i quart lloc, el FS Llobera també va necessitar la tanda de penals per superar el seu rival i assegurar-se la tercera posició del torneig.
A nivell individual, Ferran Xandri va acabar com a màxim golejador de les 12 Hores amb cinc dianes, mentre que el FS Llobera va rebre el guardó d'equip menys golejat del torneig després de completar la fase regular sense encaixar cap gol.
Les 12 Hores van servir també per posar punt final a la temporada de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès i lliurar els diferents reconeixements del curs. En la competició de lliga, l'Olius-Atlètic Pi va aixecar el títol amb 36 punts, tres més que El Punxo de Navès, segon classificat, mentre que el FS Llobera va completar el podi amb 25 punts. Sam Fernández va ser distingit com a màxim golejador de la lliga amb 31 gols i l'Olius-Atlètic Pi va tornar a destacar en defensa, tancant la temporada amb només 16 gols encaixats.
Pel que fa al Torneig de Copa, el títol va ser per al FS Solsona–Instal·lacions XDM, que va culminar una trajectòria regular durant tota la competició.
La consellera comarcal d'Esports, Isa Pujol, va destacar les millores introduïdes aquesta temporada en la gestió de la lliga, entre les quals la posada en marxa de l'aplicació oficial del campionat. Tot i valorar positivament aquest pas, va assenyalar que "cal continuar treballant per seguir millorant la competició i donar resposta als nous reptes que planteja una lliga plenament consolidada".
Amb la retirada anunciada de l'Olius-Atlètic Pi, la Lliga Comarcal perd un dels equips més dominadors dels darrers anys. El conjunt deixa un palmarès destacat i una trajectòria que el situa entre els referents de la història recent del futbol sala amateur al Solsonès.
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