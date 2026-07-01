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Sant Llorenç de Morunys, festa final de la Lliga de Bitlles

La competició tanca una nova edició amb l'Olius Groc com a campió i el reconeixement als millors esportistes d'una de les cites més consolidades de les bitlles tradicionals a la comarca

La formació de l'Olius Groc campiona a la Lliga de Bitlles

La formació de l'Olius Groc campiona a la Lliga de Bitlles / CCS

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Les pistes municipals de Sant Llorenç de Morunys van acollir la jornada de cloenda de la 17a Lliga de Bitlles del Solsonès, una competició organitzada pel Consell Comarcal que ha tornat a reunir esportistes de totes les edats i que es consolida com una de les cites de referència de les bitlles tradicionals a la comarca.

La jornada va servir per lliurar els trofeus als equips i jugadors més destacats de la temporada 2025-2026, després d'una edició que ha registrat una elevada participació en les categories infantil, sènior i super-sènior.

En la classificació per equips, l'Olius Groc es va proclamar campió de la lliga, per davant de l'Olius Negre, que va acabar en segona posició, mentre que l'Arcada va completar el podi.

Pel que fa a la jornada final del torneig, els vencedors van ser Quirze Pellicer en categoria infantil, Marisa Díaz en sènior femenina i José Ruiz en sènior masculina.

Les classificacions individuals de la temporada també van distingir Quirze Pellicer com a millor infantil, Dolors Cots en categoria sènior femenina, Jordi Feliubadaló en sènior masculina, Carme Canals en super-sènior femenina i Joan Serra en super-sènior masculina.

Un dels moments més destacats del campionat ha estat la puntuació de 90 aconseguida per Dolors Cots, l'única esportista que ha assolit aquesta marca durant tota la competició.

L'acte de lliurament de trofeus va comptar amb la presència de la consellera comarcal d'Esports, Isabel Pujol, que va participar en el reconeixement als equips i esportistes premiats.

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Des del Consell Comarcal del Solsonès s'ha valorat molt positivament el desenvolupament de la competició i la implicació dels participants al llarg de tota la temporada. L'organització també ha volgut agrair la col·laboració de l'equip de l'Arcada i de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys per l'organització de la jornada de cloenda.

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