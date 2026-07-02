Carnaval de Solsona: exercici amb superàvit i nova cúpula organitzativa
L'Associació de Festes destaca la millora de la situació econòmica després dels canvis en el format de les nits i nomena Pere Barbens nou president en substitució d'Àlex Vilanova
L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha tancat l'edició del 2026 amb una situació econòmica més sòlida després de diversos anys en què els ingressos i les despeses havien quedat molt ajustats. Així es va posar de manifest divendres durant la reunió anual de socis, en què també es va oficialitzar el relleu a la presidència de l'entitat.
La junta va atribuir aquesta millora als canvis introduïts en el format de les nits del Carnaval. La reducció de les hores d'activitat a la Sala Polivalent, l'ajust del pressupost destinat a les actuacions musicals i una política d'entrades més assequibles han permès tancar l'exercici amb un marge econòmic més favorable.
Segons va explicar l'entitat als socis, aquest resultat reforça la viabilitat econòmica de la festa i ha de servir per afrontar amb més garanties les pròximes edicions i continuar introduint-hi millores.
Relleu al capdavant de l'entitat
La reunió també va servir per escenificar el canvi de presidència. Àlex Vilanova Codina deixa el càrrec després de quatre anys al capdavant de l'Associació de Festes del Carnaval, una etapa iniciada després de formar part de la junta des del 2020. També deixa la junta Jesús Montaner Reig, que hi havia entrat el 2022.
L'entitat va agrair públicament la tasca desenvolupada per tots dos i el seu compromís amb l'organització de la festa.
El nou president serà Pere Barbens, que encapçalarà una junta en què Judit Colillas assumirà la vicepresidència. L'àrea de tresoreria estarà formada per Moisès Riba, Francesc Soler i Marta Grifell, mentre que la secretaria anirà a càrrec de Clara Bordetas i la mateixa Marta Grifell.
Més serveis digitals per als socis
Durant l'assemblea també es van presentar diverses novetats per als socis del Carnaval. L'entitat ha renovat l'àrea privada del seu portal, que a partir d'ara permetrà accedir-hi amb el DNI o el nom d'usuari —en el cas de les comparses— i una contrasenya, amb l'objectiu de reforçar la seguretat de les dades personals.
Des d'aquest espai els associats podran modificar directament dades personals, com ara el número de compte bancari, sense necessitat de fer gestions amb l'organització.
Entre les novetats també destaca la creació de la denominada "Galàxia de socis", una comunitat virtual on cada membre podrà incorporar una fotografia de perfil. A més, el Carnaval ha habilitat un espai perquè els socis puguin registrar les seves mascotes, que passaran a formar part d'un entorn virtual anomenat "Parc de les Mascotes".
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