S'activen mitjans aeris i terrestres per un incendi a Pinell de Solsonès
Quinze dotacions dels Bombers de la Generalitat i ADF del Solsonès treballen des de migdia per extingir un foc agrícola al camí de Sant Climent a Lluc
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Manresa
Els Bombers de la Generalitat i les ADF del Solsonès treballen des de les 12.14 hores en un incendi de vegetació agrícola que s'ha detectat a Pinell de Solsonès. S'han activat 15 dotacions, entre mitjans terrestres i aeris que lluiten contra les flames al camí de Sant Climent a Lluc.
L'avís s'ha donat en detectar una columna de fum blanc que sembla que prové d'una zona de rostolls.
Subscriu-te per seguir llegint
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
- Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
- Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
- Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor