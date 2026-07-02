Xifres baixes en la campanya de donacions de sang a Solsona: 102 voluntaris, 270 beneficiaris
La darrera jornada a Solsona es tanca amb 77 donacions de sang i 13 de plasma, unes xifres que l'associació organitzadora considera insuficients per garantir les necessitats dels hospitals
L'Associació de Donants de Sang del Solsonès ha expressat la seva preocupació per la baixa participació registrada en la darrera campanya de donació celebrada divendres passat a Solsona. Tot i que la jornada va permetre obtenir 77 donacions de sang i 13 de plasma, l'entitat considera que les xifres estan per sota del que seria desitjable i fa una crida a la ciutadania perquè respongui de manera més nombrosa en la pròxima convocatòria.
La campanya va comptar amb 89 persones que es van acostar al punt d'extracció. Finalment, es van fer efectives 77 donacions de sang, nou de les quals corresponien a nous donants. A més, es van registrar 12 oferiments que no van poder culminar en donació per diferents motius mèdics.
Pel que fa al plasma, es van aconseguir 13 donacions, mentre que dues persones també es van inscriure com a donants de medul·la òssia a través del registre REDMO.
Malgrat valorar positivament el compromís de totes les persones que hi van participar, especialment tenint en compte les altes temperatures de la jornada, des de l'associació adverteixen que cal incrementar la participació per assegurar les reserves necessàries. En aquest sentit, recorden que cada donació pot beneficiar diversos pacients i que, gràcies a la campanya, prop de 275 pacients podran rebre tractaments o transfusions.
L'entitat també ha volgut agrair la col·laboració de la Joventut Solsonina, que va participar en l'organització de la jornada i va contribuir a la difusió de la iniciativa.
L'Associació de Donants de Sang del Solsonès confia que la resposta ciutadana augmenti en la pròxima campanya, prevista per al 28 d'agost, i anima totes les persones que compleixin els requisits a participar-hi. Recorden que les necessitats de sang i plasma són constants durant tot l'any i que les reserves depenen exclusivament de la solidaritat dels donants.
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