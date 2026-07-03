Detenen tres homes per un robatori amb força en un club de golf del Solsonès
Els autors es van endur material de golf, dues desbrossadores, una motoserra, un bufador i diverses eines
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Solsona van detenir el 30 de juny tres homes, de 39, 35 i 28 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força i un delicte de danys en un club de golf de Lladurs.
El passat 19 de juny es va produir un robatori amb força en aquesta instal·lació. Els autors van forçar la porta d’un magatzem i es van endur material de golf, dues desbrossadores, una motoserra, un bufador i diverses eines. A més, també van causar danys en una màquina dispensadora de material de golf, en dos panys i en les càmeres de videovigilància de les instal·lacions.
Arran dels fets, els Mossos van obrir una investigació que va permetre identificar tres homes presumptament relacionats amb el robatori. El 30 de juny els investigadors els van detenir i van recuperar part dels objectes sostrets, que posteriorment van ser retornats al seu propietari. Els detinguts van passar l’endemà a disposició judicial.
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