Els jutjats de Solsona i la Seu d'Urgell no necessiten reforços, malgrat les vacants
La memòria judicial del 2025 constata una situació estable als jutjats de la Seu d'Urgell i Solsona, però alerta de la manca de jutges a la demarcació
Els Tribunals d'Instància de la Seu d'Urgell i Solsona mantenen, en termes generals, una situació de normalitat i sense necessitats immediates de reforç, segons recull la Memòria 2025 de la Presidència de l'Audiència Provincial de Lleida. Tot i això, el document adverteix que la manca de jutges titulars i la dificultat per cobrir vacants continuen sent un dels principals reptes del conjunt de la demarcació.
Pel que fa al partit judicial de Solsona, que dona servei a 26 municipis i 21.244 habitants amb una única plaça judicial, presenta una lleugera superació dels mòduls d’entrada, però sense que s’hagin de prendre, de moment, cap mesura especial. Durant el 2025 va registrar 1.875 assumptes, una xifra lleugerament superior al mòdul de referència, situat en 1.680. Tot i aquest increment de la càrrega de treball, el jutjat va resoldre 1.947 assumptes, per sobre dels ingressats, fet que va permetre reduir els afers pendents fins als 1.508 expedients. La memòria conclou que el jutjat continua dins dels paràmetres normals de funcionament i no considera necessari adoptar mesures extraordinàries.
El principal inconvenient que comparteixen Solsona, Tremp i Vielha és la seva condició de jutjats únics. Aquesta circumstància obliga a recórrer a pròrrogues de jurisdicció per cobrir vacances, permisos o baixes dels jutges, una situació que es veu agreujada per les grans distàncies i les dificultats de comunicació, especialment durant l'hivern.
La situació és més relaxada al partit judicial de la Seu d'Urgell, format per dos jutges i amb competència sobre 22 municipis i una població de 21.763 habitants, la memòria assenyala que el volum d'assumptes es manté per sota dels mòduls de càrrega de treball tant en l'àmbit civil com penal. Durant el 2025 s'hi van registrar 2.271 assumptes, molt per sota del llindar de referència de 3.360. També es va produir un descens tant dels assumptes ingressats com dels resolts, mentre que els expedients pendents es van reduir. Per aquest motiu, la Presidència de l'Audiència considera que el tribunal està "ben dimensionat", sense necessitats especials i amb un funcionament dins dels paràmetres considerats acceptables.
Més enllà de la situació concreta d'aquests dos partits judicials, la memòria dibuixa un escenari més preocupant a escala provincial. La Presidència de l'Audiència alerta que prop del 30% de les places judicials de Lleida estan vacants i cobertes per jutges substituts, una problemàtica que es podria agreujar amb el trasllat de jutges de la darrera promoció destinats, entre d'altres, a la Seu d'Urgell i Solsona. Paral·lelament, el document reclama la creació de noves places judicials sobretot als jutjats civils, socials i d'instrucció de Lleida i a Cervera i Tremp, on la càrrega de treball supera àmpliament els mòduls recomanats.
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