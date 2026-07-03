El Solsonès que no té rival, un planter català de les Bitlles
El president del Club de Bitlles Olius, Antoni Màrquez, explica el creixement de la base amb cinc campionats infantils de Catalunya seguits, la convivència entre generacions que aporta el joc/esport i demana un camp comarcal amb més pistes per consolidar l'afició
El Solsonès s'ha consolidat com un dels principals planters de les bitlles catalanes. Una mostra d'aquesta hegemonia és que el Club Bitlles Olius ha conquerit les cinc edicions de la Lliga Catalana infantil disputades fins ara, un domini que confirma la bona salut d'aquest esport a la comarca.
El president del club d'Olius i una de les ànimes de l'afició a la comarca, Antoni Màrquez, atribueix aquests resultats a la feina de promoció que s'ha fet durant els darrers anys. "Des que es va crear la Lliga Catalana infantil, Olius l'ha guanyat sempre. Això demostra que tenim un bon planter i que s'està treballant bé amb la base. El club va començar la seva activitat fa prop de vint anys amb l'objectiu d'oferir una activitat lúdica a la gent gran, però amb el temps s'ha convertit en una entitat intergeneracional. Ara gairebé tenim tanta canalla com gent gran. És un esport molt divers perquè en una mateixa pista poden competir persones de 84 anys i nens de vuit".
Actualment el Club Bitlles Olius supera la seixantena de jugadors federats, mentre que sumant els practicants de Solsona, Sant Llorenç de Morunys i altres grups no federats, la comarca compta amb prop de 125 practicants.
Un dels principals atractius de les bitlles és precisament aquesta convivència entre generacions. Tot i que les classificacions es fan per categories d'edat, les competicions acostumen a disputar-se conjuntament. "És habitual veure competir al mateix temps nens i persones grans. Això és una de les coses que fa més bonic aquest esport".
"Què aporta? Tranquilitat, tècnica i precisió"
Màrquez també destaca les qualitats esportives i educatives de les bitlles. "És un esport que exigeix tranquil·litat. Les persones més nervioses han d'aprendre a relaxar-se. A més, cal dominar la tècnica i tenir molta precisió per llançar el bitllot des de més d'onze metres."
El president recorda que les bitlles catalanes tenen una llarga tradició històrica. "Hi ha referències documentades des del segle XV. Era un joc molt estès i cada territori tenia les seves variants. Amb la Federació Catalana s'han unificat les normes, el material i la manera de jugar."
Malgrat el bon moment esportiu, Màrquez considera que la comarca encara té mancances d'infraestructures. "Organitzem competicions de la Federació Catalana i necessitem un espai més gran. A Solsona no hi ha un camp adequat. Seria molt positiu disposar d'un equipament municipal amb entre vuit i dotze pistes."
Paral·lelament, el club treballa per garantir el relleu generacional amb activitats als centres educatius. "Estem fent una feina molt important a les escoles, als instituts i a les zones rurals perquè els joves coneguin aquest esport i s'hi aficionin."
Màrquez també subratlla que les bitlles són una de les disciplines més accessibles. "És un esport molt econòmic. Els nens pràcticament no han de pagar res perquè el club aporta el material i assumeix també el cost de les llicències federatives."
Per al president del Club Bitlles Olius, el futur de les bitlles al Solsonès passa per continuar reforçant la base i dotar la comarca d'unes instal·lacions que estiguin a l'altura del nivell esportiu que ha assolit en els darrers anys.
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