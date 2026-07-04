Sancionen un altre conductor per dur un altaveu gegant a dalt del cotxe, a la Ribera Salada
Els Mossos i els Agents Rurals denuncien 14 infraccions més per accés il·legal amb vehicles
Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han interposat 14 denúncies per diferents infraccions detectades a la Ribera Salada, al Solsonès, en el marc d'un dispositiu conjunt de vigilància per preservar aquest espai natural, especialment freqüentat durant els mesos d'estiu.
Segons han informat els Mossos a través de les seves xarxes socials, la majoria de les sancions, un total de dotze, corresponen a accessos motoritzats no autoritzats dins del medi natural. A més, els agents també van denunciar un conductor per excés de soroll i un altre per circular amb la inspecció tècnica de vehicles (ITV) caducada.
Una de les imatges més cridaneres del dispositiu correspon a un dels vehicles denunciats per excés de soroll. El cotxe duia instal·lat al damunt del sostre un equip de megafonia de grans dimensions, amb desenes d'altaveus, que ocupava pràcticament tota l'amplada del vehicle.
El cos policial ha aprofitat l'actuació per recordar la necessitat de respectar l'entorn natural i preservar-lo entre tots.
Un espai sota especial vigilància
Aquest nou dispositiu arriba pocs dies després d'una altra actuació dels Mossos a la Ribera Salada i a l'entorn del pantà de Sant Ponç, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, que es va saldar amb deu denúncies per diferents infraccions.
En aquella ocasió, els agents van sancionar dues persones per accedir amb vehicles motoritzats a un espai natural regulat, una per fer foc en un context d'alt risc d'incendi, cinc per ocupar la llera del riu, una per practicar pesca sense autorització i una altra per excés de soroll. En aquell cas, també un vehicle anava equipat amb un enorme sistema de megafonia.
Les actuacions formen part dels dispositius de control que Mossos d'Esquadra i Agents Rurals intensifiquen durant l'estiu en espais naturals molt concorreguts, amb l'objectiu de garantir la convivència, prevenir conductes incíviques i reduir el risc d'incendis en períodes d'elevat perill.
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