El Solsonès perd Joan Serra, president del Consell Comarcal durant dos mandats
A més de liderar l’ens comarcal del 1999 al 2007, va ser diputat al parlament de Catalunya i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Solsona, i va presidir el Club de Futbol Solsona
El Solsonès ha perdut Joan Serra Caball, qui va tenir una llarga trajectòria en la política comarcal, i fins i tot parlamentària. Serra, que ha mort a l’edat de 78 anys, va presidir el Consell Comarcal del Solsonès al llarg de dos mandats, entre el 1999 i el 2007. També va ser regidor de l’Ajuntament de Solsona, en aquest cas al llarg de tres mandats consecutius (1987-2003), i diputat al Parlament de Catalunya (1992-1995).
Joan Serra va agafar les regnes del Consell Comarcal agafant el relleu de Francesc Xavier Ballabriga durant dues legislatures, en un moment àlgid de l’ens, en plena modernització de l’administració local i d’apropament de serveis a la gent de Solsona i comarca, una vegada la consolidació de l’ampliació del Centre Sanitari del Solsonès i la creació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Serra va protagonitzar l’embrió d’importants inversions a la xarxa secundària de vies de la comarca i va defensar la necessitat d’apropar serveis a la població rural. Va deixar especialment la seva empremta en el desenvolupament del polígon industrial de Solsona.
Personal de l’ens comarcal han coincidit en assenyalar el seu caràcter proper i l’han recordat com una persona senzilla que sempre va saber escoltar.
Nascut a Olius el 24 de juny de 1948, havia treballat en empreses agràries i va ser president del Club de Futbol Solsona i de l'Escola de Futbol del Solsonès.
El 1977 s'afilià a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de la que en va ser el president del Comitè Executiu Comarcal del Solsonès.
Fou elegit regidor de l'Ajuntament de Solsona en quatre ocasions a les eleccions municipals de 1987, 1991, 1995 i 1999. Sota l'alcaldia de Ramon Llumà va ser nomenat tercer tinent d'alcalde, responsable de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i delegat d'Indústria, Comerç i Turisme (1987-1991), segon tinent d'alcalde, responsable de l'Àrea d'Indústria, Agricultura i Ensenyament i delegat d'Indústria, Agricultura i Ensenyament (1991-1995), primer tinent d'alcalde, responsable de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i delegat de Desenvolupament Econòmic, Indústria, Relacions Institucionals i Ensenyament (1995-1999) i primer tinent d'alcalde i delegat de Governació i Indústria (1999-2003).
Va ser conseller comarcal i el 1991 fou nomenat vicepresident i coordinador de les àrees econòmiques del Consell Comarcal del Solsonès.
El juny de 1992 substituí en el seu escó Francesc Xavier Marimon i Sabaté, diputat escollit a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1992 i que havia estat nomenat conseller. Durant la seva etapa de diputat, que va durar fins al 1995, va ser membre de les comissions parlamentàries d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'Estudi del Millorament de la Prevenció i l'Extinció d'Incendis i d'Estudi de la problemàtica del Món Rural.
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