Alex Vilanova, president sortint del Carnaval de Solsona: "Marxo amb una festa forta i la sensació d'haver aportat el meu gra de sorra a Solsona"
Deixa la presidència del Carnaval després de quatre anys al capdavant de l'entitat i set edicions formant part de la junta, convençut que la festa afronta el futur amb una bona salut.
Àlex Vilanova ha deixat la presidència de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona després de quatre anys al capdavant de l'entitat i de set carnavals formant part de la junta. El relleu es va formalitzar ddurant l'assemblea anual de socis, en què Pere Barbens va ser escollit nou president.
Vilanova explica que el canvi respon al funcionament habitual de les entitats. "He plegat després de set carnavals, quatre dels quals com a president, i s'ha fet una renovació de la junta", assenyala. La nova direcció incorpora una nova presidència i vicepresidència, renova l'equip de tresoreria i manté la continuïtat a la secretaria, reforçada amb la incorporació d'una segona persona. En fer balanç de la seva etapa, el president sortint destaca sobretot la satisfacció d'haver treballat per la ciutat. "Al final es tracta d'intentar aportar el teu gra de sorra. Marxo amb la sensació d'haver contribuït a Solsona i al seu Carnaval", afirma.
Vilanova considera que aquests anys li han permès conèixer de prop la realitat de la ciutat i implicar-se en una de les seves celebracions més emblemàtiques. "He treballat per la ciutat i això és el més important", resumeix.
Pel que fa al futur de la festa, es mostra optimista. "El Carnaval de Solsona té una bona salut. Tinc la sensació que està en un bon moment per afrontar els pròxims anys", assegura.
Sobre la nova junta, Vilanova apunta que el relleu s'ha gestat des del mateix equip que fins ara dirigia l'entitat i preveu que es mantingui la línia de treball dels últims anys. "La junta ha sortit de dins mateix de l'associació i la intenció és que sigui continuista", conclou.
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